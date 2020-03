Barceló urge a Illa a que concrete "cuántos y cuándo" llegarán a la Comunitat los test rápidos

Barceló, en su rueda de prensa diaria para informar de la evolución del coronavirus, ha explicado que, como es "lógico", primero se ha atendido las necesidades de Madrid, dada la situación que atraviesa esa comunidad.

En esos momentos, se están estudiando "los criterios" de reparto y ha recordado que desde hace días reclaman al Ministerio información de cuándo y cuántos llegarán a la Comunitat para "poder trasladarla a la ciudadanía" y que "estemos todos tranquilos".

Asimismo, en esta reunión escuchará si el ministro le traslada una petición expresa "de solidaridad" de los valencianos para aligerar la situación de Madrid.

Del mismo modo, ha destacado que ya ha comenzando a distribuirse el material de protección frente al coronavirus, llegado este martes desde China, tanto entre las residencias de mayores, a todos los hospitales de la Comunitat y también para prestar esta atención domiciliaria a las personas mayores que dejaron de asistir a los centros de día tras su cierre.

Barceló ha aclarado que este reparto se hará obedeciendo los criterios establecidos en función del número de población que atiende cada departamento y al número de profesionales que trabaja en él.

Preguntada por si la conselleria ha recibido quejas de los profesionales por falta de material, ha comentado que "lo importante y en lo que estamos trabajando es por su seguridad y para que no les falte material porque son la pieza fundamental" del sistema. "Ellos son el corazón de la Sanidad y lo más importante es preservar su seguridad", ha apuntado.

En ese sentido, inquirida por si el robo de material ha influido en la carencia actual y en un aumento de los contagios entre el personal sanitario, ha insistido en que "las carencias las estamos solucionando" y en ese sentido ha recordado que la pasada semana ya se repartió el material que les proporcionó el Gobierno de España y a lo largo de este día el procedente de China.

Asimismo, respecto a las acusaciones de profesionales sanitarios de no recibir el mismo trato en cuanto a medidas de prevención que el resto de funcionarios, ha replicado que los profesionales sanitarios son "un servicio esencial". En estos momentos, ha explicado que hay establecidos dos turnos, uno de mañana y otro de tarde al 50% cada uno, y además se ha enviado a casa el personal más vulnerable incluyendo, por supuesto, a las embarazadas.

REDES SOCIALES

Respecto a las quejas de colectivos por la circular remitida por las direcciones de los departamentos en las se les insta a no comentar la situación por redes sociales, ha aclarado que esta medida se debe a la obligación de la conselleria de velar por la "seguridad" de los pacientes.

"En las redes hay noticias que son veraces y otras que no, y nosotros tenemos que proteger esa privacidad porque ya hemos tenido quejas de pacientes por no respetarlas", ha señalado. "Si el paciente quiere salir a la red y decir que tiene el coranavirus, lo puede hacer libremente, pero lo que la conselleria no puede hacer es dar datos que puedan señalar a una persona que quiera preservar su anonimato", ha indicado.