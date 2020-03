Coronavirus.- Puig demana perdó per les declaracions "desafortunades" de Barceló: "Tots cometem errors"

En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', Puig ha valorat així les crítiques dels sindicats a l'afirmació que va llançar Barceló a preguntes dels periodistes en el balanç diari de l'evolució del coronavirus. La titular de Sanitat va assenyalar que "hi ha professionals contagiats a través de familiars o amics, uns altres que van fer un viatge i van importar el virus" perquè hi ha "hi ha moltes fonts de contagi", així com alguns contagiats en el seu propi centre.

"El missatge és d'absoluta confiança i de suport absolut, sent eixes declaracions", ha recalcat el cap del Consell, posant l'accent que la consellera "en cap cas volia faltar al respecte, ni molt menys". Ho ha emmarcat en una afirmació puntual en una roda de premsa i "en la situació que vivim en aquests moments" per la pandèmia i el confinament.

Per tant, Puig ha traslladat "el perdó en nom de la Generalitat a tots els professionals que en un moment determinat es van poder sentir mal per aquestes desafortunades declaracions". "Tots cometem errors, va ser un error de la consellera i ho ha rectificat", ha insistit.

A última hora d'aquest dimarts, Barceló es va pronunciar amb un missatge en el seu compte de Twitter: "Davant una pregunta sobre la font de contagi en professionals he comentat que el contagi es pot haver produït de formes diverses, també per l'exposició en primera línia, sent que s'haja interpretat d'una altra forma".

Els sindicats van rebutjar les declaracions titlant-les de "falta de respecte" (CCOO), "exercici de cinisme" (CSI·F), "ofensives i inacceptables" (Sindicat Mèdic), "una forma d'encendre els ànims" (Col·legi d'Infermeria) i "un menyspreu indubtable als treballadors" (Simap).