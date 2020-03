Coronavirus.- Vivenda estableix una moratòria en el pagament del lloguer de locals públics per a autònoms i pimes

La moratòria s'estableix per un termini de tres mesos, per la qual cosa s'ha acordat no remetre els rebuts de les rendes del lloguer corresponents als mesos d'abril, maig i juny, ja que el de març ja va ser emès al començament de mes, tal com estableix el règim habitual. Aquests lloguers es pagaran en els sis mesos següents a la finalització de la moratòria, segons ha informat el departament dirigit per Rubén Martínez Dalmau en un comunicat.

Amb caràcter excepcional, els llogaters d'aquells locals que es vegen afectats per les conseqüències econòmiques del coronavirus podran sol·licitar una bonificació del 100% de l'arrendament. Per a açò, hauran d'acreditar determinades condicions com, per exemple, la suspensió de l'activitat o la pèrdua d'ingressos, i s'estudiarà en cada cas la possible bonificació.

Aquesta mesura complementa la ja anunciada aquesta setmana per Martínez Dalmau, que suspèn durant tres mesos el pagament de la rendes del lloguer a tots els residents de totes les vivendes en lloguer que formen el parc públic de la Generalitat.

Segons Martínez Dalmau, "des del Consell estem prenent les mesures necessàries per a intentar reduir al màxim l'impacte econòmic i social que està causant aquesta crisi provocada pel coronavirus i el confinament que requereix per a fer-li front".

En eixe sentit, ha destacat la necessitat que les administracions públiques donen "un pas més" per a "alleujar les càrregues econòmiques dels ciutadans, en aquest cas amb la moratòria o bonificació en el lloguer dels locals de xicotetes empreses o entitats".

Per la seua banda, el director general d'EVha, Alberto Aznar, ha assegurat que aquesta "situació excepcional ha obligat la paralització dràstica de l'activitat i hem d'adoptar mesures concordes per a ajudar autònoms i xicotets empresaris".

Així mateix, ha informat que els llogaters que siguen susceptibles de beneficiar-se d'aquestes bonificacions poden posar-se en contacte amb els telèfons i correus que apareixen en la web. Per a locals de València i Castelló, el 96 196 47 00 i correu electrònic actius_evha@gva.es. Per a Alacant, el 96 593 82 55 i correu electrònic activosalicante_evha@gva.es.