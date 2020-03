Mamen Mendizábal responde a quienes la atacan por sus palabras del coronavirus: "Todo ha cambiado menos tu maldad"

Mamen Mendizábal tuvo que defenderse este lunes tras ser criticada por algunos usuarios de redes por unas declaraciones que dio en El hormiguero restando importancia al coronavirus.

La entrevista que dio en el programa de Antena 3 fue el 24 de febrero, mucho antes de que esta enfermedad se convirtiera en pandemia y España estuviera tan afectada. En ella, Pablo Motos le pregunta su opinión como periodista de lo que estaba suponiendo esta enfermedad.

"Hoy hemos tenido a un médico especialista en enfermedades infecciosas en el programa que nos ha dicho que en España no hay ningún riesgo en este momento. Ni ningún caso confirmado. Y que, por tanto, no es necesario tener esta alarma social ni alarma sanitaria porque no se dan las circunstancias", respondió la presentadora de Más vale tarde.

¿Qué debemos pensar de que @mmendizabal1 el día 3 de marzo haya dicho que “en España no hay ningún riesgo en este momento” cuando la OMS llevaba advirtiendo desde el 30 de enero?



Y, en El Hormiguero: programa más visto en España y por miles de jóvenespic.twitter.com/v3dsWRkM4h — Rimbaud⚖️ (@rimbaudarth) March 23, 2020

Después comentó que la gripe común "sigue matando más que este coronavirus" para pedir a todos que se calmaran y "nos organizáramos la cabeza".

"Pero, claro, cuando uno escucha: ‘Es que ha habido 26.000 muertes en China’ o ‘el número de infectados ya en Italia supera ya los 200’. Pues yo entiendo que el miedo, que es libre y que viaja a más velocidad que los virus, entre en nuestro sistema y nos ponga en alerta", añadió la periodista de laSexta. "Yo me agarro a lo que dicen los especialistas y a lo que ha dicho el ministro de Sanidad hoy, que es que no hay razones para la alarma en España".

A pesar de todos los matices temporales que hace y las explicaciones que da, hay usuarios en redes que han decidido compartir el vídeo y criticarlo un mes después, momento en el que la situación es completamente diferente.

"¿Qué debemos pensar de que Mamen Mendizábal, el día 3 de marzo, haya dicho que 'en España no hay ningún riesgo en este momento' cuando la OMS llevaba advirtiendo desde el 30 de enero?", preguntó un tuitero al que presentadora quiso contestar.

Tú me lanzas a un linchamiento público. Yo cité en ese momento a los responsables médicos y las recomendaciones que hacían. Todo ha cambiado excepto tu maldad. https://t.co/VRFSP7MZ6y — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) March 23, 2020

"Tú me lanzas a un linchamiento público. Yo cité en ese momento a los responsables médicos y las recomendaciones que hacían. Todo ha cambiado excepto tu maldad", respondió ella.

Al día siguiente, el pasado martes, volvió a tuitear para intentar frenar las críticas: "Cuñadismos y amargados, abstenerse de escribirme".