Coronavirus.- Payasospital porta "somriures online" als xiquets hospitalitzats

El confinament per a frenar el coronavirus ha obligat 16 artistes professionals de l'ONG a suspendre les seues intervencions diàries en huit hospitals d'Alacant, Castelló i València. Açò suposa que en un mes deixaran de realitzar 68 jornades d'intervenció i, en conseqüència, més de 2.300 atencions personalitzades menys als xiquets pacients, lamenta Payasospital en un comunicat.

Com, ara com ara, els seus pallassos no poden estar físicament en els hospitals amb els xiquets i els seus familiars, volen estar virtualment a través de les pantalles de mòbils, tablets i portàtils dels pacients i acompanyants o en les televisions de les habitacions d'aquells hospitals on siga possible.

Des d'aquesta setmana, Payasospital publica els videos realitzats exclusivament per als xiquets ingressats, de dilluns a divendres al matí i a la vesprada, en el seu canal de Youtube. Són videos curts per a nounats i nadons, menors en edat escolar i adolescents, a més d'altres especials per a familiars, acompanyants i personal sanitari.

A més de compartir aquests videos, Payasospital realitza actuacions en directe per les xarxes socials i, en coordinació amb el personal sanitari, videocridades personalitzades per als menors ingressats en oncologia i els seus familiars.

Amb aquesta presència virtual, l'ONG espera seguir portant alegria als hospitals malgrat les circumstàncies. "Quan puguem reprendre les intervencions presencials de cada dia ho farem, i per a açò esperem seguir comptant amb el suport i la col·laboració de la societat, ja que la cancel·lació d'esdeveniments i activitats solidàries previstes està afectant el nostre finançament", manifesta el director artístic, Sergio Claramunt.

Fins aleshores, Payasospital comença aquest dijous, 26 de març, a penjar els videos amb les actuacions del seu equip sanitari de nas roig, en la llista del seu canal de Youtube 'Somriures des de casa'. En una segona fase arribaran les transmissions en directe setmanals i el contacte per videocridades.

La tasca de l'ONG en els servicis pediàtrics té més de 20 anys. Les seues visites a menors hospitalitzats formen part del dia a dia dels centres i contribueixen a millorar la qualitat de vida dels pacients amb llargues estades hospitalàries.