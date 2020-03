Coronavirus.- Sanitat confirma 449 nous casos a la Comunitat Valenciana i 28 morts més

Així ho ha indicat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana. Dels 449 nous contagis registrats en les últimes hores, 40 s'han detectat en la província de Castelló, 229 a Alacant i 180 a València.

La xifra de nous positius oferida hui suposa un augment respecte a la de la jornada anterior, quan es van confirmar 266 nous casos. Respecte a les defuncions, també s'han incrementat, ja que el dimarts es van confirmar 21 decessos.

Així, actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 2.616. D'ells, 269 de corresponen a Castelló, 858 a Alacant i 1.427 a València, més dos casos no assignats. D'eixe total de positius hi ha 1.071 persones ingressades: 118 a Castelló (23 en la UCI), 348 a Alacant (61 en la UCI) i 605 a València (114 en la UCI). No hi ha cap menor ingressat en la UCI.

Respecte a les 143 defuncions, la consellera Barceló ha detallat que 11 s'han produït en la província d'Alacant, 71 en la de València i 61 en la província de Castelló.

Ana Barceló ha precisat la distribució percentual dels casos positius en la regió per franja d'edat: el 8% dels casos correspon a persones de 0-30 anys; el 45% tenen entre 30 i 60 anys; el 33% entre 60 i 80 anys i el 14% dels positius té més de 80 anys. Respecte a les defuncions, el 91,4% corresponen a persones de més de 75 anys.

També s'han produït a data de hui 44 altes (set més que la jornada anterior): 28 en la província de València, 14 en la d'Alacant i 2 en la de Castelló. Un total de 8.543 proves han donat negatives i s'han atès més de 42.000 telefonades relacionades amb el coronavirus, mentre la web autotest ha registrat més de 2 milions d'entrades.

Ha assenyalat que 485 professionals sanitaris han donat positiu (la xifra s'ha incrementat en 71 respecte a ahir) i s'han inscrit a la borsa de voluntaris un total de 1.870 professionals.

Quant a la situació de les residències, hi ha casos positius en 45 centres de la regió (28 residències de València, 11 d'Alacant i 6 de Castelló), amb incidència desigual, ja que en algunes hi ha un sol positiu d'un professional i en unes altres afecten els residents.