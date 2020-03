El CERMI CV lanza Sajsosex, un servicio de orientación jurídica y de salud sexual para mujeres con discapacidad

El proyecto -pendiente de resolución en este momento y que ha sido presentado a las convocatorias de asociacionismo y exclusión social, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas- "nace del trabajo conjunto del departamento jurídico de CERMI CV y su comisión Mujeres Cermi CV", explica Lorena Ruíz Torrejón, técnico de proyectos de CERMI CV.

"Hemos detectado un incremento de más del 50 por ciento de mujeres, las consultas que atendemos desde nuestro departamento jurídico y social", añade la especialista.

El objetivo principal es la prevención y defensa de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. En este sentido, subrayan que la violencia machista ha encontrado "casual y desgraciadamente un potente aliado, el confinamiento por el COVID19, que ha encerrado a las víctimas con sus maltratadores".

El maltrato, según los expertos, "se agrava en un contexto en el que víctimas y agresores no pueden salir de su domicilio salvo para lo imprescindible, porque hay más horas de convivencia, sin posibilidad de interrumpirla con las rutinas del día a día", de manera que, alertan, "los agresores perciben impunidad y seguridad, porque el encierro dificulta salir de la relación o interponer una denuncia".

El Gobierno y los poderes públicos valencianos han intensificado en los últimos días la difusión de información en torno a los recursos disponibles para las mujeres, incluido al acceso a los juzgados especializados, considerados servicios esenciales que, en consecuencia, siguen funcionando durante la situación excepcional del estado de alarma.

Igualmente, "y a pesar de las dudas de los primeros días", el Gobierno confirma que en situaciones de peligro o emergencia, siempre que la salida del domicilio esté justificada para pedir ayuda, no existirá sanción y se resalta la importancia, en este contexto de aislamiento, de la colaboración familiar y vecinal en la interposición de denuncias si escuchan llamadas de socorro o discusiones violentas; no en vano, este tipo de delitos son públicos y, por tanto, perseguibles aunque no medie denuncia de la víctima.

Esta situación "se agrava exponencialmente en el caso de las mujeres con discapacidad" y, por esta razón, además de los cauces públicos de denuncia, CERMI CV, a través de Mujeres Cermi CV y su departamento jurídico, presenta el Sajsosex con el que pretende "colaborar activamente en la respuesta inmediata a la emergencia en materia de violencia machista pero también canalizar, mediante la orientación y asistencia profesional, cualquier problemática que pueda sufrir la mujer y niña/adolescente con discapacidad, con vocación de permanencia".

La responsable del departamento jurídico de CERMI CV, Mónica Aguado Tamarit, indica que, "a partir del 27 de marzo, se facilitará el conocimiento de los cauces legales existentes desde un punto de vista transversal para evitar situaciones de discriminación e indefensión, propiciando la seguridad jurídica y fomentando de este modo su autonomía personal".

