Los positivos por coronavirus suben un 20% en un día en la Comunitat Valenciana, que alcanza los 143 muertos

El número de casos positivos confirmados por coronavirus ha experimentado un destacado incremento en la Comunitat Valenciana este miércoles. Según los datos ofrecidos por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, se sitúa ya en 2.616 pacientes, un 20,7% más que el martes, cuando la cifra global llegó a 2.167 positivos. En cuanto a la progresión, el aumento en 449 personas registrado hoy es un 68,8% superior al de ayer.

Sin embargo, las malas noticias no acaban aquí. El número de personas fallecidas a causa del Covid-19 también ha subido en las últimas 24 horas, en concreto en 28 pacientes, hasta alcanzar los 143 muertos en el conjunto de la autonomía. El 91,4% de los decesos se han dado en personas mayores de 75 años, según los datos de Sanidad.

En cuanto a la distribución de los nuevos positivos, Alicante es la provincia con mayor número de notificaciones, con 229, seguida de Valencia, con 180, y Castellón, con 40. En el acumulado, Valencia tiene diagnosticados 1.487 casos, Alicante 858 y Castellón 269, mientras dos corresponden a no residentes.

En estos momentos hay 1.071 personas ingresadas en hospitales, mientras 44 han recibido el alta tras haberse curado. Los sanitarios que han dado positivo se elevan a 485 (el 18,5% del total, un porcentaje que ha descendido ligeramente respecto a días pasados), mientras el total de pruebas con resultado negativo son 8.543. El número 900 300 555 ha atendido más de 42.000 llamadas y la página web habilitada por la Conselleria supera los 2 millones de entradas.

Cuarenta y cinco residencias con casos

Barceló ha informado que en 45 residencias de ancianos se ha notificado algún caso positivo (seis en Castellón, 11 en Alicante y 28 en Valencia). No obstante, ha añadido que la incidencia de estos centros no es comparable a las de Alcoi y Torrent, ya que presentan casos aislados y no una extensión tan amplia entre el conjunto de los residentes y trabajadores.

Reparto de material

Por otro lado, la Conselleria está repartiendo desde esta mañana material entre los departamentos de salud, centros sociosanitarios y sociales. En el primer caso, está distribuyendo 1,3 millones de mascarillas quirúrgicas, 103.480 mascarillas FPP2 (de mayor nivel de seguridad), 92.000 guantes y equipos EPI. A las residencias está enviando 315.000 mascarillas quirúrgicas y 85.000 guantes, y a los centros sociales más de 200.000 mascarillas quirúrgicas.