Coronavirus.-Unió de Periodistes Valencians lamenta els ERTO i demana a les institucions un pla d'ajudes per al sector

En la Unió de Periodistes esperen que aquests ERTO "siguen mesures temporals i que no servisquen per a retallar i precaritzar més les redaccions i plantilles de les empreses periodístiques, fins i tot amb acomiadaments encoberts, aspectes que provoquen sempre la pèrdua de qualitat informativa, tan necessària en una situació com l'actual on la ciutadania necessita rebre informació rigorosa i contrastada".

Per aquesta raó, la Unió considera "necessari urgir els poders públics a garantir la viabilitat i fortalesa dels mitjans de comunicació amb la creació d'un pla específic d'ajudes per al sector periodístic, sector clau per a la democràcia i que ha de complir amb el paper de servici públic essencial del periodisme".

Tal com han proposat la Federació d'Associacions de Periodistes (FAPE) i les diferents associacions d'editors espanyoles, la Unió de Periodistes Valencians també demana una implicació del Govern central i de la Generalitat, en el cas de la Comunitat Valenciana, per a establir eixe pla d'ajudes que "evite el tancament d'empreses periodístiques, els acomiadaments generalitzats i que permeta afrontar amb garanties la complicada situació" actual.

"ABSOLUTA PRECARIETAT D'AUTÒNOMS I FREELANCE"

En la mateixa línia, recorda la situació d'"absoluta precarietat dels i les periodistes autònoms i freelance, molts dels quals s'estan quedant sense treball en aquesta situació excepcional d'estat d'alarma".

Per aquest motiu, insten també les autoritats a "prendre les mesures necessàries per a pal·liar la situació econòmica difícil d'aquest col·lectiu en aquests moments tan delicats".

"Des de la Unió de Periodistes ens solidaritzem amb els treballadors i les treballadores dels mitjans afectades pels ERTO, i recordem que el sector periodístic vé patint des del 2019 una onada d'acomiadaments, que es va iniciar amb el tancament de Levante de Castelló, seguit del tancament del Diari La Veu el desembre passat, i les retallades de les plantilles de Levante-emv, Superdeporte i El Mundo, a les quals es van afegir, al gener del 2020, els acomiadaments en Las Provincias i Información", conclouen.