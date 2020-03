IU se suma a PP, Cs y Vox y también reclama abrir el nuevo hospital de Toledo ante el "momento delicado"

El coordinador regional, Juan Ramón Crespo, ha apuntado que los centros sanitarios están "desbordados y con la necesidad de contar con espacios habilitados para desarrollar labores médicas", ha informado IU en nota de prensa.

"Ante la situación de alarma en la que nos encontramos el Gobierno de García-Page no se puede escudar en que no está preparado para esto o que no tiene respiradores, ya que el propio presidente anunció hace unos días la adquisición de varios", ha abundado.

Por ello, desde IU piden la intervención del Gobierno central para ofrecer el servicio sanitario en este nuevo hospital "por coherencia, necesidad propia y solidaridad" con todas las personas que en estos días y en los próximos van a necesitar de este servicio.