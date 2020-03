Minerva Piquero clama contra "regodearse" con el coronavirus en la tele: "Los mayores tienen pánico"

La presentadora Minerva Piquero ha compartido un reivindicativo vídeo en redes sociales en el que le reclama a "las cadenas de televisión y a los responsables de contenidos de las mañanas" una televisión más pensada para las personas mayores.

"Por favor, pensad en nuestros padres, en las personas mayores, os lo pido como hija de una mujer de 76 años que devora cada día la televisión, sobre todo en estas semanas", comienza diciendo la presentadora.

"Para las personas mayores la televisión es la única ventana que tienen al mundo: no manejan las redes sociales y ahora están incomunicados del resto de la gente y la televisión es la verdad que les llega cada día y lo que les mantiene conectados al mundo", exponía Piquero.

A continuación la presentadora hacía ver que en su opinión la cobertura que se hace de la información es excesivamente morbosa. "Las noticias que les llegan son horrorosas, no digo que no demos datos reales o que no contemos lo que está pasando, pero ¿qué necesidad hay de llevar a personas que dan testimonios y dicen que ellos han visto que en los hospitales a la gente mayor se les deja morir? ¿Que a la gente mayor ni siquiera se le pone un respirador porque para qué? Es terrible", se quejaba.

Otro ejemplo citado por Minerva Piquero es el de "oír a un reportero toda la mañana en la puerta de un geriátrico porque se ha descubierto que había varios ancianos que habían fallecido y que están conviviendo con cadáveres y que ni siquiera hay dónde enterrarlos".

"Este tipo de información, esta forma de regodearse y desgranar la tragedia buscando testimonios para que lo cuenten y lo vuelvan a contar... ¿qué está aportando? De verdad, pensad en nuestros padres que están en casa y que tienen pánico. Es tan triste ver en sus caras cómo se sienten".

"No digo que no den información real", aclaraba la presentaora, pero "hay noticias positivas también. No nos cebemos en esto. ¿Por qué no hay más reportajes de las altas que se van dando y que se celebran tanto? ¿O de los ingenieros que trabajan para que un respirador tenga cuatro salidas, o de la gente que está ingeniándoselas para fabricar material sanitario, de las donaciones? ¿Por qué no contar la parte bonita de esta historia en lugar de deleitarnos en la tragedia?", se preguntaba, antes de reclamar "un poco más de sensibilidad".