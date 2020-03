Barceló diu que les seues declaracions sobre contagis de sanitaris "no han sigut afortunades"

En la seua compareixença diària per a informar sobre la situació del coronavirus en la Comunitat Valenciana, Barceló ha afirmat que "hi ha professionals contagiats a través de familiars o amics, uns altres que van fer un viatge i van importar el virus... la casuística és enorme i no puc entrar en informació detallada. En alguns casos no tenim la font, hem perdut la traçabilitat. No hi ha una única font", ha explicat.

Sobre aquest tema, preguntada per si existeix falta de material per a aquests sanitaris, la consellera ha reiterat que "hi ha moltes fonts de contagi". "Pot ser també que algun professional s'haja contagiat en el seu propi centre", ha postil·lat.

"Les meues paraules no han sigut afortunades. Per tant, demane disculpes si han pogut molestar o ofendre. Res més lluny de la meua intenció", ha assenyalat la consellera, al mateix temps que ha indicat que és "molt conscient del gran esforç, professionalitat i lliurament que mostren, dia a dia, estant en primera línia d'aquesta situació tan complicada".