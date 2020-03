Sospechas sobre los votos por la reiterada salvación de Fani en 'Supervivientes'

La concursante Estefanía Carbajo, más conocida como Fani, volvió a salvarse de la expulsión en la última gala de Supervivientes y ya van varias ocasiones consecutivas en la que es la persona más votada para la salvación prematura de la nominación del reality de Telecinco.

Hace ya un par de galas uno de los colaboradores del programa, el ex Gran Hermano Kiko Jiménez, desataba las habladurías y las dudas al preguntar en directo al novio de Fani, Christopher, por estas salvaciones.

"Quiero preguntarte en directo… ¿cuál es la realidad de la salvación de Fani? Me ha llegado una información de que te estás gastando todo el dinero de los bolos en salvar a Fani. Di la verdad”, acusaba Jiménez.

El colaborador, contrario a Fani y a su forma de concursar, volvió anoche a verter sospechas sobre su apoyo fuera del concurso.

Mientras el novio de la concursante, y antes de la salvación, aseguraba que no sabía si tendría suerte porque "ya son muchas semanas nominada y eso los clubs, los amigos y la familia lo notan", Kiko Jiménez volvió a preguntar por el montante que había gastado votando para Salvar a Fani.

La insistencia sacó de quicio incluso al presentador, Carlos Sobera, que exclamó "¡Y dale! ¡Qué manía!". Y a la vez provocó la airada respuesta del novio de Fani: "Ya me estás hartando con la preguntita. Me he gastado lo que te gastas tú, lo que se gasta Sofía y lo que se gasta cualquier familia. Ni más ni menos", dijo.

Replegando velas, Kiko Jiménez acabó diciendo que no pasaba nada, que gastarse el dinero en un familiar o amigo era "muy lícito".