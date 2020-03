Duras críticas a la consellera de Sanidad valenciana por decir que hay sanitarios contagiados por amigos o en "un viaje"

CC OO, CSIF y el Sindicato Médico CESM-CV criticaron duramente este martes a la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, por haber afirmado que "hay profesionales [sanitarios] contagiados a través de familiares o amigos, otros que hicieron un viaje e importaron el virus...".

En su comparecencia diaria para informar sobre la situación del coronavirus en la Comunidad Valenciana, y tras ser preguntada sobre la relación entre la falta de material de protección en los hospitales y los contagios entre el personal sanitario, Barceló dijo asimismo que "la casuística es enorme y no puedo entrar en información detallada. En algunos casos no tenemos la fuente, hemos perdido la trazabilidad. No hay una única fuente".

Preguntada por si existe falta de material para estos sanitarios, la consellera reiteró que "hay muchas fuentes de contagio". "Puede ser también que algún profesional se haya contagiado en su propio centro".

Posteriormente, Barceló emitió un comunicado en el que afirmó que sus declaraciones "no han sido afortunadas" y pidió disculpas "si han podido molestar u ofender, nada más lejos de mi intención". La consellera indicó además que es "muy consciente del gran esfuerzo, profesionalidad y entrega que muestran, día a día, estando en primera línea de esta situación tan complicada".

También quiso Barceló explicarse a través de Twitter, donde afirmó: "Ante una pregunta sobre la fuente de contagio en profesionales he comentado que el contagio se puede haber producido de formas diversas, también por la exposición en primera línea, siento que se haya interpretado de otra forma".

Ante una pregunta sobre la fuente de contagio en profesionales he comentado que el contagio se puede haber producido de formas diversas, también por la exposición en primera línea, siento que se haya interpretado de otra forma. — Ana Barceló Chico (@anabarcelochico) March 24, 2020

"Falta de respeto"

Desde CC OO pidieron a Barceló que "rectifique y reconozca que la deficiencia en los medios de protección ha aumentado los contagios del personal sanitario". Para este sindicato, "las desafortunadas declaraciones de la consellera de Sanidad, acerca de las causas de la elevada tasa de contagios entre el personal sanitario, suponen una falta de respeto hacia la labor que día a día están realizando con gran profesionalidad".

"Está claro que las causas de contagio podrían ser múltiples y que en muchas ocasiones es imposible detectar la trazabilidad, pero el que la tasa de personal afectado sea en significativamente superior al de la población en general solo es achacable a la deficiencia en los medios de protección disponibles para el personal", han indicado.

Un personal que, destacó el sindicato, "está desarrollando una encomiable labor en circunstancias dificilísimas, de las cuales este sindicato es consciente, y que no merece que la máxima responsable de la sanidad pública mire hacia otro lado evadiendo la responsabilidad que compete a su departamento en la protección del personal a su cargo".

"Inadmisible"

Por su parte, CSIF consideró que la afirmación de Barceló supone "una inadmisible falta de respeto" a los profesionales valencianos que "están dando lo mejor de sí para atender la ciudadanía a pesar de la falta de los necesarios equipos de protección individual".

El sindicato indicó que la gestión de esta crisis sanitaria por parte Conselleria se está caracterizando por la improvisación, ya que desde enero CSIF le pidió que aplicara protocolos ante lo que iba a venir y no lo hizo, por negación de información sobre casos reales y por la reducción al mínimo de las pruebas de COVID-19, con lo que minimiza la prevención y dispara el riesgo de contagio".

Para CSIF es "un ejercicio de cinismo" que la consellera niegue la falta de equipos de protección individual y de material en los departamentos de salud, cuando "los propios profesionales se ven obligados a reutilizar los existentes a pesar de que no son reutilizables en muchos casos o a improvisar mascarillas con retazos de ropa sanitaria, entre otros ejemplos de la precariedad existentes".

Amenaza de querella

El Sindicato Médico CESM-CV criticó por su parte "las ofensivas e inaceptables manifestaciones" de Barceló, y pidió que presente al president de la Generalitat, Ximo Puig, "su dimisión irrevocable".

Para el sindicato, la afirmación de Barceló es "vejatoria y ofensiva", y "atenta contra el honor y la profesionalidad de los médicos que se ven forzados a trabajar sin protección poniendo en riesgo, no solo su propia vida, sino de los ciudadanos que atiende".

También el Colegio de Enfermería (Cecova) rechazó "enérgicamente" enérgicamente las declaraciones de Barceló, y consideró que su tuit "más parece una forma de aplacar los ánimos que ha conseguido encender todavía más de lo que están por las dramáticas condiciones en las que los profesionales sanitarios están teniendo que realizar su trabajo por culpa de la incompetencia y falta de previsión y sensibilidad de nuestros representantes políticos".

El Simap ha escrito una carta a la consellera, en la que aseguran que sus palabras suponen "un desprecio indudable a los profesionales bajo su dirección, pues ofende a la inteligencia e insulta al esfuerzo y dedicación de los trabajadores".

El Colegio de Médicos también exigió a Barceló una rectificación inmediata y una disculpa a todo el personal sanitario.