Banderas, en 'El hormiguero: Quédate en casa': "Llevo 12 días solo en casa y me estoy convirtiendo en Robinson Crusoe"

Antonio Banderas fue uno de los protagonistas de este martes de El hormiguero: Quédate en casa, que conectó con el actor para saber cómo está llevando la cuarentena en su casa.

"Después de llevar casi 12 días solo, aquí en mi casa, ya que se canceló temporalmente la película que estaba haciendo en Madrid, me bajé a Málaga y mi chica se quedó atrapada en Ginebra con su hermana y con su padre", comenzó diciendo Banderas.

Y señaló que "ahora me dedico a las cosas del hogar. Esta mañana he fregado la cocina, he puesto una lavadora, he hecho la comida... Me estoy convirtiendo en una especie de Robinson Crusoe aquí solito".

Pablo Motos quiso saber si al actor se le daba bien la cocina, a lo que el intérprete le contestó que "no se me da mal. Hago películas muy raras y arroces muy ricos, la verdad", provocando las risas en el plató del programa de Antena 3.

También recordó que estaba rodando una película con Penélope Cruz: "Llevábamos prácticamente tres semanas y estábamos muy contentos. Esperamos reanudarla lo antes posible, pero viendo cómo está el panorama va a ser más tarde de lo que pensábamos".

Eso sí, afirmó que "ahora mismo hay gente con una situación mucho peor que la mía y por eso no quiero mucho hablar de mí. La crisis no es solo sanitaria, sino también económica, a ver cómo salimos de esta".

Banderas comentó que la crisis sanitaria del coronavirus no solo le ha afectado como actor, sino también como empresario ya que ha tenido que cancelar su obra de teatro o "cerrar el restaurante que tengo en Málaga, parando a 180 personas".

Para concluir, el actor quiso destacar que "soy un optimista patológico, lo he dicho muchas veces, y hay dos cosas que salen de esta crisis: Que nos hemos dado cuenta de que somos muy vulnerables porque un bichito ha zarandeado al mundo; y la necesidad que tenemos los unos de los otros, y eso es muy emocionante verlo estos días".

"Me emociona ver el trabajo de toda esa gente que está al pie del cañón, se me saltan las lágrimas al ver a los sanitarios trabajando. No quiero entrar en política ni en nada, pero es muy injusto que no tengan los equipos necesarios y que estén trabajando en esas consecuencias. Creo que de todo eso, del salir a los balcones, quedará un poso", señaló antes de despedirse de Motos y todo el equipo.