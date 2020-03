¿Por qué no deberías lavarte el pelo antes de teñírtelo?

Son muchas las personas que recurren a los tintes para lucir una melena de color intenso, para hacer un cambio de look y probar cosas nuevas o para tapar las canas a partir de cierta edad. Los tintes se pueden aplicar en casa, una opción más barata, o hacerlo en la propia peluquería, donde pueden aconsejarnos, por ejemplo, sobre el color a utilizar.

Sin embargo, si se elige la opción de hacerlo en casa, siempre se pueden seguir una serie de recomendaciones antes de teñirse.

¿Por qué no lavarlo antes de teñirse?



Elegir el color adecuado para cada tipo de cabello, usar protecciones en la cara y en el cuello, mezclar adecuadamente el tinte, usar las cantidades adecuadas y, también, no lavar el pelo, son algunos de los consejos a tener en cuenta antes de empezar.

La razón por la que hay que teñirse el pelo sin haberlo lavado antes es porque el cabello tiene una serie de aceites naturales que ayudan a que el tiente se fije mejor, lo que hace que puede hacer que el resultado no sea el esperado, tal y como explica una de las marcas líderes en productos para el pelo, Garnier.

Así, explica que el pelo se puede lavar uno o dos días antes, pero no justo el mismo día. Lo mismo recomienda el blog Botoxcapilar, que hizo una comparación entre teñir el pelo sin lavar y teñir el pelo recién lavado. El pelo que había sido teñido sin antes haberlo lavado presentaba un buen color de tinte después de 20 días, mientras que el que lo hizo con el pelo lavado, no, ya que el cabello no había absorbido bien el tinte.