Christofer, de 'La isla de las tentaciones', relata su altercado con la policía en pleno confinamiento

La cuarentena está sirviendo para que los rostros más conocidos del panorama mediático nos cuenten cómo están llevando el confinamiento. Uno de ellos ha sido Christofer Guzmán, quien aprovechó su canal de Mtmad para mostrar su día a día.

El exconcursante está aprovechando el tiempo al máximo: de cocinillas, limpiando y cuidando a su sobrino y al hijo de su pareja, pero le falta una persona: Fani. "Aunque la verdad es que lo estoy llevando bien, estos días sin Fani son difíciles porque estoy acostumbrado a hacerlo todo con ella. Cuando me voy a dormir… una cama tan grande, momento de peli…", explicó.

El prometido de Fani solo sale de casa para hacer la compra y trasladarse a los platós de Mediaset cada jueves para asistir a la gala de Supervivientes. Y es que es el defensor en plató de su chica.

Pero en el último programa vivió una situación "surrealista", tal y como contó en su canal privado. "Cuando volvíamos el otro día de la gala nos paró la policía. El conductor le dijo que veníamos de Telecinco y pidió que bajara las ventanillas", comenzó explicando.

"Yo bajé mi ventanilla y cuando me vio me dijo: ‘Coño que es el de Estefanía’ a lo que él le contestó: "Si, soy yo". Un momento incómodo para el exconcursante de La isla de las tentaciones quien no le dio importancia y parece que poco a poco se está acostumbrando a la fama.