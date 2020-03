Coronavirus.- La CEV veu "proporcionades" les mesures adoptades pel Govern central i defèn que no es paren més sectors

Segons ha informat la CEV en un comunicat, "la parada total de l'activitat suposaria un xoc total sobre l'economia real i una major destrucció de llocs de treball; a més, impediria el correcte funcionament de l'activitat dels sectors essencials, bàsics per a fer front a la crisi sanitària".

Per açò, la patronal reclama que, "mentre siga possible i, per descomptat, prioritzant la salut, han d'evitar-se mesures més restrictives perquè la recuperació posterior siga més ràpida, la tornada a l'activitat més primerenca, i açò repercutisca de forma directa i positiva sobre la liquiditat, la solvència i l'ocupació".

Davant del "tancament total", la CEV insisteix en la necessitat "d'actuar amb responsabilitat i acatar tots els protocols dictats des de l'administració", al mateix temps que reclama que es facilite el subministrament d'Equips de Portección Individual a totes les empreses que mantinguen l'activitat, perquè "puguen complir amb les mesures de protecció i seguretat".

Finalment, Navarro aplaudeix la responsabilitat mostrada per part de les empreses, treballadors i ciutadans des de l'inici de la crisi, crida al fet que "es mantinga eixa actitud el temps que es perllongue l'estat d'alarma", i torna a posar-se a la disposició del sector públic "per a aportar informació i criteri quant a les necessitats del teixit empresarial i la més eficient i eficaç instrumentalització de les ajudes".