La 'influencer' Madame de Rosa, tras volver a ejercer como enfermera: "Tengo coronavirus"

La creadora de contenidos de moda Ángeles Rosa Saiz, más conocida como Madame de Rosa, ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que cuenta, entre lágrimas, que tiene coronavirus. "Estoy bien, aunque con fiebre, me cuesta respirar y con dolor de cabeza", ha dicho para tranquilizar a sus fans.

La noticia llega después de que, hace unos días, dijera que, tras mucho sopesarlo, volvía a trabajar como enfermera debido a las excepcionales circunstancias en las que se encuentra España por la pandemia, en especial los hospitales madrileños.

"Acabo de salir del hospital y he dado positivo por Covid-19. Es decir, tengo coronavirus. Me siento psicológicamente un poco abatida porque no puedo evitar sentirme culpable, tengo la sensación de haber cometido alguna torpeza. Ya no podré ir a ayudar al hospital. Siento culpabilidad porque Romeo está con síntomas también. Siento que le he expuesto", cuenta emocionada en el vídeo.

Los últimos días, Rosa, de 38 años, había ido narrando en su cuenta cómo estaba gestionando su nueva labor en el Hospital La Paz: "Aquí entraba a ayudar a un tocayo de mi padre, un amor al que no puedo abrazar para consolarle por su soledad", explicó en una publicación en la que aparecía con el traje de seguridad.

La influencer asegura que, en cuanto se recupere, volverá al campo de batalla. Mientras tanto, en las redes sociales muchos usuarios le han querido transmitir su agradecimiento y ánimos para ayudarla.