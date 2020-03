Las limpiadoras del Hospital de la Marina Baixa denuncia que les faltan EPI para protegerse de la pandemia

Según han explicado, desde ayer lunes la empresa concesionaria del servicio de limpieza, Clece, ya no suministra EPI -equipos de protección individual- a las limpiadoras puesto que, según ha manifestado el comité de empresa a Europa Press, "el material ha sido intervenido y el reparto se centralizará a partir ahora desde la Conselleria de Sanitat".

Según la presidenta del comité, Rosa Navarro, "hasta ahora el personal de limpieza ha tenido sus EPI que les ha suministrado la empresa puntualmente", para poder hacer su trabajo en la zona de pacientes Covid-19, "y no hemos tenido ningún problema".

Sin embargo, ha denunciado que, desde ayer, tiene que ser el propio hospital quien se lo facilite: "La empresa ya no los puede adquirir al haberse centralizado el reparto desde Conselleria", ha alegado Navarro que ha indicado que las reservas de EPI que les quedaban "se están acabando".

De hecho, el comité de empresa ha avisado de que si no tienen a tiempo el mateiral adecuado no podrán hacer su trabajo: "No nos dejan comprar EPI porque nos los tiene que dar el hospital, pero se nos acaban y las compañeras tienen muy claro que si no se les facilitan los equipos necesarios no entrarán a limpiar".

La presidenta del comité de empresa ha apuntado que sus compañeros de limpieza en otros hospitales, que también tienen externalizado el servicio, "están en la misma situación de incertidumbre".

"EL MATERIAL QUE SEA NECESARIO"

Preguntada por esta cuestión en rueda de prensa, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha afirmado al respecto que el Consell no va a dejar desprotegido a ningún trabajador del hospital tanto si son personal sanitario como personas de las empresas que prestan servicio en el centro.

"También protegeremos a las empresas trabajan y que prestan servicio en nuestros hospitales con el material que sea necesario", ha asegurado Barcelo, que ha admitido que no tenía datos del caso concreto del Hospital Marina Baixa.

Barceló también ha indicado que "ningún hospital de la Comunitat" tiene en estos momentos falta de material. Sí ha admitido que en días atrás iban "justos", pero esta circunstancia ya se ha resuelto y se está distribuyendo en base a criterios de población, necesidad y atención.