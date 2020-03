Álvaro Lobo, ex de Alejandra Rubio, responde a los rumores de deslealtad

La guerra ha estallado entre Alejandra Rubio y Álvaro Lobo. Este lunes, en el plató de Sálvame, Rafa Mora soltaba un bomba que iba a salpicar a la nieta de María Teresa Campos. Y es que el colaborador aseguró que la joven se había interesado por un amigo suyo mientras tenía novio.

“Cuando tenía pareja, igual le hacía gracia algún conocido mío y me preguntaba por él o hacía lo posible para que coincidiesen. Incluso hacía cosas delante de mí que se supone que no se deberían hacer si tienes pareja”, contó el valenciano.

La influencer no tardó en responder y entró por teléfono para aclarar esta información. "Yo vi a ese chico y me pareció guapo, pero en mi vida he hablado con él, no tengo ningún contacto con él, no le he vuelto a ver en mi vida. Me parece muy feo que saque eso cuando él sabe perfectamente que no es verdad".

Lobo no dudo en responder por redes sociales. INSTAGRAM @MYNAMEISLOBO_

A esta polémica decidió unirse pocas horas después su ex, Álvaro Lobo, quien no dudó en publicar por redes sociales su opinión. Además, Rafa Mora trasmitió un mensaje del Dj durante el programa: “Lobo dice en redes sociales que tiene para quemar lo que no se ha quemado en Fallas”, comenzó trasmitiendo el colaborador.

El Dj borró las fotos con su expareja. INSTAGRAM @MYNAMEISLOBO_

Posteriormente, Álvaro aclaró a través de sus redes sociales que no había etiquetado a nadie, y afirmó que nunca se sentará en un plató de televisión, una indirecta a su ex, quien parece que le está cogiendo el gusto al mundo televisivo, pues colabora actualmente en el programa Viva la vida, y participó hace meses en el debate de la La isla de las tentaciones. ¿Se avecina una nueva guerra televisiva?