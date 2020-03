Coronavirus.- Puig diu que la unitat és "bàsica" per a superar la crisi i rebutja crear "espais de confrontació"

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha recalcat que "la unitat com a país i com a societat" és "bàsica" per a poder superar la crisi del COVID-19, per la qual cosa ha rebutjat "crear espais de confrontació" ni amb el Govern central ni amb les diverses formacions polítiques.