Coronavirus.- La Generalitat es prepara per a traslladar malalts lleus a hotels i deixar hospitals per a persones greus

Així ho ha manifestat la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana, en ser preguntada per si ja s'estan ocupant places en residències, centres de Diputacions, hotels o altres administracions amb persones malaltes amb coronavirus.

Sobre aquest tema, la consellera ha indicat que "encara no" perquè no existeix eixa "necessitat". No obstant açò, ha matisat que s'estan preparant per a "poder dur a terme una eixida ordenada" d'aquelles persones amb coronavirus que presenten símptomes lleus a places oferides en hotels, per exemple. L'objectiu és poder tindre més disponibilitat en hospitals per a persones amb símptomes més greus.

D'altra banda, en relació amb la compra de material en l'estranger, la consellera ha manifestat que el Govern valencià va a intentar continuar amb les seues compres i també "rebent totes les donacions de moltes empreses que estan fabricant material", ha dit.

"Comptem amb tots els recursos i anem a seguir. No ens anem a quedar només amb els avions que han d'arribar de la Xina amb material demanat. També el Govern d'Espanya ens està remetent material i anem a anar atenent i creant un dipòsit per a poder atendre totes les necessitats perquè no sabem el que va a durar açò. Volem estar preparats i assegurar-nos que els professionals estiguen protegits", ha agregat.

I ha dit: "Ens preocupa també un altre sector, les persones que treballen donant ajuda a domicili, els policies, els bombers, les Forces i Cossos de Seguretat... Anem a intentar arribar a tots i oferir-los el material necessari. Per açò no anem a parar exclusivament amb l'arribada dels avions", ha puntualitzat.

Preguntada per qui s'encarrega de coordinar les empreses que fabriquen material sanitari per a combatre el coronavirus, Barceló ha agraït en primer lloc l'oferiment d'eixes mercantils i ha afegit que el que ha fet el Govern valencià és facilitar-los les especificitats del producte que van a fabricar perquè estiga homologat i es puga utilitzar en hospitals.

D'altra banda, la consellera ha indicat que estan estudiant la manera de gestionar el transport de tots aquells sanitaris que tenen horaris complicats i no poden agafar transport públic per a tornar a casa, amb el que en ocasions ho fan en vehicles particulars amb més d'una persona i són multats per açò.

HOSPITALS DE CAMPANYA

En relació amb els tres hospitals de campanya que se'n van a habilitar a la Comunitat Valenciana i les instal·lacions de l'antiga Fe, la consellera ha manifestat que en els primers s'està preparant el sòl i el terreny i quan estiga preparada la parcel·la, es donarà més informació sobre planificació per a la instal·lació de llits.

Sobre l'antiga Fe, ha comentat que les obres que s'estan efectuant per a adaptar-la a nous llits es troben en edificis diferents a les obres de desamiantat: "Són edificis diferents, no té res a veure. Hi ha molts espais que ja s'han desamientat, no hi ha cap perill", ha subratllat.

Preguntada per què hospitals de referència tenen més escassetat de materials a la Comunitat Valenciana, ha indicat que "no hi ha cap hospital que no tinga material". "Eixa manca o falta que anàvem una mica ajustats ho hem resolt amb el material que ha arribat aquests dies" a l'autonomia, ha asseverat.

Sobre el repartiment de material, ha comentat que no pot concretar el que es destinarà a Alacant o a un hospital concret: "Per a açò es recorre a criteris com el nombre de pacients que atén l'hospital o el nombre de residències de majors o de qualsevol altre tipus adscrita a l'hospital o departament", entre altres aspectes, ha afirmat.