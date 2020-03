Coronavirus.- Una empresa de cintes adhesives dona mascaretes i guants als hospitals Arnau i General de València

La companyia ha assenyalat que amb aquesta donació pretén "contribuir en la mesura del possible a pal·liar la difícil situació que està travessant la societat espanyola per l'expansió del Covid-19". En concret, ha facilitat 125.000 guants de nitril i 12.000 mascaretes.

L'empresa ha considerat que aquest material de protecció individual servirà "perquè els sanitaris puguen protegir-se davant el contagi" del coronavirus i contribuirà, "en la mesura del possible, a pal·liar els problemes de proveïment d'equips de protecció patits pels centres hospitalaris".

Així mateix, aquesta firma especialitzada en la fabricació de cintes i solucions adhesives ha destacat que en les últimes setmanes ha adoptat "diferents mesures en els seus centres de treball per a protegir els seus empleats", així com decisions per a garantir "el subministrament a aquells sectors que ara mateix són indispensables per a la societat com el de l'alimentació, sanitari i farmacèutic".

"COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT"

L'entitat ha afirmat que vol "col·laborar a frenar la pandèmia del Covid-19 i contribuir a millorar, en la mesura que siga possible, aquesta greu situació" a través del seu "compromís amb la societat i amb les persones que formen part de la companyia".

L'empresa, amb seu a València, compta amb un equip de més de 170 professionals repartits entre els seus centres de producció situats a València i en les seues tres filials comercials al Marroc, Portugal i Xangai.