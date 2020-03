Miley Cyrus trae de vuelta 'Hannah Montana' en una reunión virtual con Emily Osment

Miley Cyrus es una firme defensora del #YoMeQuedoEnCasa, por lo que está haciendo a través de su cuenta de Instagram unos directos con invitados famosos bajo el nombre Bright Minded: Live With Miley, para entretener a sus fans mientras dure el aislamiento por el coronavirus.

En esta ocasión, la actriz ha contado con Emily Osment, su mejor amiga en la serie Hannah Montana, lo que ella denominó como la "reunión de la década". Compartieron momentos como su primera rueda de prensa, en la que Miley recordó que sus dientes "habían decidido caerse un mes antes de su sesión de fotos", "Mi madre tuvo que conseguirme unos dientes falsos", reveló la actriz.

Aunque más allá de hablar de la serie, Cyrus quiso concienciar acerca de las mascotas durante esta pandemia, ya que Osment es también una gran amante de los animales.

"Es un gran momento para aquellas personas que, en esta situación, pueden aportar algo. Es un buen momento para adoptar o fomentar, pero es muy importante hablar sobre la responsabilidad financiera y la tensión que una mascota puede causar en una familia durante este momento de dificultades financieras. La mejor manera de llamar la atención sobre el mejor amigo del hombre es atraer al mejor dúo de amigos que siempre alentó a las personas a hacer lo mejor y lo correcto", dijo la actriz.

Emily Osment no es la primera estrella en hacer un directo con Miley, también la exchica Disney Demi Lovato compartió videochat con la cantante, donde se pudieron ver momentos tan emotivos como la confesión de que no pudo ponerse un bikini en dos años después de los comentarios hacia su cuerpo por su actuación en los MTV Video Music Awards del 2013.

También han pasado por su programa Ellen DeGeneres, Rita Ora o Hailey Baldwin, con la que compartió su visión del cristianismo y la sexualidad, ya que la mujer de Justin Bieber es cristiana.

En su encuentro con Hailey, Miley dejó claro por qué abandonó la Iglesia: "Tenía algunos amigos gays en el colegio. Esa es la razón por la que dejé mi iglesia, porque no les aceptaban, les enviaban a terapias de conversión... También tuve dificultades para encontrar mi sexualidad", relataba la cantante.

"Así que ahora creo que, si me dices que se me permite rediseñar mi relación con Dios como adulta y hacer que se sienta más aceptable para mí, me sentiría menos apagada por la espiritualidad", finalizaba.

Por su parte, Hailey Baldwin quiso apoyarla: "Se trata de tu viaje entre tú y Dios. No es tu viaje y el de otras 10 personas. Es solo tuyo. Es entre tu y Él. Creo que Jesús trata de amar a las personas, sin importar dónde se encuentren en la vida. Siempre he tenido dificultades con la iglesia por hacer que las personas se sientan excluidas y no aceptadas y no pueden separarse de eso por lo que creen y a quién aman", terminó diciendo la modelo.