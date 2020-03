El Gobierno estudiará mañana con las el cierre del curso escolar en marzo

La Conferencia Sectorial de Educación, en la que se sientan el Gobierno central y las comunidades autónomas, se reunirá este miércoles para abordar, entre otros asuntos, la excepcionalidad que vive el país en materia escolar al tener cerrados los colegios e institutos desde hace días y el futuro de las pruebas de acceso a la universidad que debían celebrarse en junio, entre otras cuestiones.

Durante una entrevista en Onda Cero, el consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, ha avanzado que uno de los escenarios que se abordará en el encuentro será la opción de cerrar el curso escolar en marzo. "Es un tema que habría que estudiar, esa es una hipótesis, la estudiaremos y lo haremos conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades", ha manifestado el consejero.

El máximo responsable del departamento de Educación en Madrid ha señalado que en la región no son partidarios de esta vía. "Nosotros ahora estamos en el escenario de que las clases presenciales se pudieran reiniciar poco después del 11 de abril. Eso es lo que es deseable, que las medidas que se han adoptado tengan éxito y que eso sea posible", ha abundado Ossorio, quien ha añadido que en estos momentos no contemplan esa posibilidad de ir a septiembre, "aunque hay que reconocer que en esta crisis muchas cosas que no contemplábamos han sucedido", ha agregado.

El consejero ha afirmado igualmente que ahora mismo no se plantea alargar el curso escolar, aunque ha especificado que si la situación de alarma se prorrogara más, se "tomarían las decisiones adecuadas para que el curso fuera razonable".

Prueba de acceso a la universidad

Por otro lado, desde la Comunidad de Madrid han informado de que una de las propuestas que va a llevar este miércoles a la sectorial alude a realizar las pruebas de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) entre los días 22 de junio y 3 de julio y la extraordinaria antes del 10 de septiembre.

En el primer caso, las calificaciones se publicarían antes del 10 de julio, y en el segundo, antes del 18 de septiembre. Se trata de una propuesta adoptada con criterios marcados por la Comisión organizadora de las pruebas de acceso a la Universidad, presidida por la vicerrectora de Estudios de la Universidad Complutense de Madrid, y compuesta por las universidades madrileñas, de acuerdo con fuentes del Gobierno regional.