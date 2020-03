Coronavirus.- El coronavirus deixa en suspens la investigació d'una desena de casos de corrupció en els jutjats

En total, una desena de casos de corrupció que van des d'eixa data fins a l'actualitat. Començant per la Fórmula 1 i continuant per les causes d'IVAM i Avialsa (2015); Taula (2016); cas de l'Hospital General (2017); Erial, cas Papa i Alqueria (2018); la investigació que afecta Francis Puig, germà del president de la Generalitat, per les ajudes al valencià i cas Azud (2019).

Fiscals d'Anticorrupció de València han indicat a Europa Press que aquests procediments estan, de moment, paralitzats a l'espera de com vaja evolucionant el coronavirus. Mentrestant, segueixen estudiant les causes i elaborant escrits per a avançar material amb l'objecte de quan es retire l'estat d'alarma, es puga recobrar també la normalitat en els jutjats.