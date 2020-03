Alejandro Sanz compone 'El mundo fuera', una emotiva canción sobre el aislamiento

Son muchos los artistas que durante estos días están realizando conciertos desde sus casas para amenizar la cuarentena, o incluso componiendo canciones relacionadas con la pandemia, como fue el caso de Bono (U2), Los Secretos, Kiko Rivera, Camela, Jorge Drexler y su Codo con codo.

En esta ocasión, ha sido Alejandro Sanz quien ha creado un tema sobre la crisis sanitaria que ha provocado el coronavirus y que mantiene a gran parte del mundo en aislamiento. "Una canción ha salido de un corazón exprimido y loco por estar con vosotrxs. Desde mi casa hasta la vuestra", escribió el cantautor en Instagram.

"Me siento solo por solo un instante, pero sé que cuando pase todo esto tú y yo volveremos a ser como éramos antes. Cuando ya esté seguro que no pueda herir a nadie, entonces mis pasos me acercarán hasta donde tú estés y te abrazaré como nunca te abracé", dice la letra de la canción, que espera ser un mensaje de ánimo para quienes están separados de sus seres queridos.

Sanz fue uno de los primeros artistas que, junto a Juanes, ofreció un concierto en internet bajo el nombre Alejandro Sanz & Juanes: La gira se queda en casa para todos, retransmitido en YouTube. El mundo fuera se creó en los momentos posteriores a este espectáculo.