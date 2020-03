'OT 2020' realiza un reparto de temas virtual para concursantes y fans que cantarán en una 'gala' desde casa

OT 2020 tuvo que cancelarse, al menos de momento, a causa de la crisis del coronavirus. Sin embargo, parece que este no es el fin del programa, pues desde casa van a seguir cantando. Y, para ello, los concursantes necesitan a Noemí Galera, que ha hecho un reparto de temas para todos ellos.

Bajo el hashtag #QuedOTenCasa, el programa ha organizado una especie de programa donde los concursantes cantarán desde sus casas. La directora de la academia ha dicho cinco canciones diferentes para que los triunfitos se graben y las envíen.

Pero no solo son para los cantantes de OT 2020, sino que la catalana ha animado a exconcursantes y fans del programa a que también manden sus propios vídeos cantando. Todas las canciones que reciban se subirán el próximo viernes a las 16.00 horas en el canal de YouTube de Operación Triunfo.

Las canciones planteadas por Noemí Galera son las siguientes: Grita, de Jarabe de palo; Con calma, de Daddy Yankee; Sonrisa, de Ana Torroja; How Do You Do!, de Roxette; Don't Worry Be Happy, de Bobby McFerrin.

Así que enciende la cámara, coge el micrófono y a cantar una de estas canciones. El programa seleccionará los mejores vídeos de los fans del programa y los emitirá junto a los de los triunfitos. Qué mejor manera de pasar la cuarentena en casa que salir en OT 2020.