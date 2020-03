Seis empresas de AVIA ofrecen instalaciones y líneas para fabricar respiradores y material sanitario

De un lado, 'Mipesa', empresa de mecanizados y con una larga trayectoria en la fabricación de productos para el sector sanitario, ha puesto a disposición de las autoridades sanitarias sus líneas de producción.

En este sentido, su director de marketing y comunicaciones, Alberto Llopis, ha explicado que "ya se ha puesto en contacto con nosotros una empresa que nos ha solicitado 4.000 conjuntos de componentes para respiradores. Pero nuestra capacidad es mucho mayor porque estaríamos dispuestos a poner todas nuestras líneas y capacidad a disposición de la fabricación de dispositivos médicos de primera necesidad", ha ofrecido.

Según Llopis, Mipesa podría fabricar tanto en metal o plástico, el respirador completo o alguna de sus piezas. "Lo único que necesitamos es que nos manden los planos, ya que nosotros somos una empresa de subcontratación y no tenemos departamento de diseño", ha dicho.

Los planos son también la demanda que realiza José Luis López, director comercial y gerente de 'DID Automation'. Esta empresa dispone de dos impresoras 3D de cuya existencia ya han informado al Ministerio de Industria tras el llamamiento que ha realizado para conocer la capacidad de fabricación que podrían tener con estos dispositivos.

López ha confirmado que pueden fabricar partes o el respirador completo siempre que les envíen los planos validados y una planificación de todo el trabajo que tienen que realizar. "Lo que no podemos hacer es ponernos a imprimir, a gastar material y tiempo, y que no tengamos unos planos validados". No obstante, ha señalado que ahora "lo importante es ayudar y ponernos cuanto antes a fabricar cosas válidas".

'Tetra Proyectos', por su parte, ha puesto a disposición de las autoridades dos impresoras 3D y material para ponerlas en marcha y fabricar piezas. Como en el resto de empresas, su responsable, Ramón Yuste, reconoce que "necesitamos los ficheros de las piezas y unas especificaciones para fabricarlas. Estamos dispuestos a que las impresoras no paren", ha subrayado.

El departamento de ingeniería de Tetra Proyectos diseña y construye piezas con Impresoras 3D de ahí que sus responsables apuesten porque "podamos modificar y montar subconjuntos si tenemos un asesoramiento por parte de expertos en la materia. Lo importante es ayudar en la medida de nuestras posibilidades y contribuir a la guerra contra el 'bicho'", ha remarcado.

Por otro lado, la empresa de ingeniería y fabricación 'Somtech' ha puesto a disposición del Hospital General de Valencia una impresora 3D para la fabricación de las pantallas protectoras de uso hospitalario. La empresa se encarga de fabricar unas 30 unidades al día de pantallas.

Según Mario Serrano, director comercial de la firma "se pusieron en contacto con nosotros desde el hospital y teníamos material para fabricar, así que nos hemos puesto a ello". Somtech está enviando de manera gratuita todo este material para uso de los profesionales del Hospital General.

También CLR, empresa ubicada en Ibi dedicada a la fabricación de motorreductores, se ha ofrecido a la Dirección General de Industria a proporcionar actuadores electromecánicos -motorreductores- que se pueden incorporar a los respiradores, así como sus instalaciones. Así, Xavier Gisbert, director general de la empresa, se ha puesto "a disposición de las autoridades, sean sanitarias o industriales nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero sí necesitamos que haya una centralización de demandas para que no se dispersen los esfuerzos que todos estamos haciendo".

Por su parte, SRG Global también ha ofrecido sus instalaciones para "todo aquello que las autoridades consideren", han apuntado desde la compañía.