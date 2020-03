Las ventas de 'smartphones' bajan un 38%, la mayor caída de la historia

Según un informe de Strategy Analytics, el mercado mundial de smartphones se redujo un 38% el mes pasado, lo que supone la mayor caída interanual de su historia.

Según recoge BGR, los envíos globales de smartphones sufrieron una caída del 38% año a año: de 99,2 millones de unidades enviadas en febrero de 2019 a 61,8 millones de unidades enviadas en febrero de 2020.

Linda Sui, directora de Strategy Analytics, señaló el brote de covid-19 como principal culpable. El coronavirus hizo que la oferta y la demanda en Asia se desplomaran, lo que frenó los envíos en el resto del mundo: “Algunas fábricas no pudieron producir smartphones, y muchos consumidores no pudieron o no quisieron visitar tiendas minoristas y comprar nuevos dispositivos”, comentaba.

Aunque ya se haya frenado el contagio en China, no parece que este mercado vaya a recuperarse pronto, ya que la pandemia está viviendo su pico de contagio en Europa y América.

El informe recoge que la industria tendrá que trabajar “más duro que nunca” para aumentar las ventas, con descuentos generosos, paquetes que incluyan otros productos como relojes inteligentes y ventas flash por internet. Neil Mawston, director ejecutivo de la firma afirmó que: “este es un periodo que la industria de los smartphones querrá olvidar”.