Un Congreso casi vacío aprobará hoy la prórroga del estado de alarma y las medidas sociales del Gobierno

Pese a estar en servicios mínimos, el Congreso de los Diputados volverá a reunirse en pleno este miércoles para aprobar la prórroga del estado de alarma que anunció el Gobierno hace unos días y también para convalidar los decretos del Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica y social desatada por la emergencia del coronavirus.

La Cámara Baja decidió hace dos semanas suspender su actividad ordinaria, por lo que las comisiones siguen sin celebrarse y se ha paralizado la tramitación de las leyes e iniciativas que ya estaba en marcha (así como los plazos para ello). No obstante, la semana pasada el pleno del Congreso ya se reunió para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pudiera acudir a dar explicaciones sobre la declaración del estado de alarma. Y este miércoles, la Cámara tendrá otra sesión obligada para dar su visto bueno a su extensión.

Será la segunda vez en toda la democracia que el Congreso se vea obligado a votar una prórroga del estado de alarma, lo que da idea de la emergencia de la situación. Pero no solo el contenido de lo que se debatirá mañana en la Cámara será excepcional: también volverá a repetirse la extraña estampa de la semana pasada, cuando un hemiciclo casi vacío escuchó a Sánchez.

Fuentes parlamentarias confirman que 306 de los 350 diputados han solicitado votar telemáticamente para evitar tener que aglomerarse en el hemiciclo, lo que supone que acudirán físicamente un máximo de 44 parlamentarios. Del PSOE, solo 11 diputados no tendrán la opción de votar a distancia, por nueve del PP, siete de Vox, siete de Unidas Podemos, uno de ERC, uno del PNV o uno de EH Bildu. Además, partidos como Ciudadanos o JxCat ya han confirmado que no acudirán al pleno, como ya hicieron la semana pasada, aunque sí votarán.

El PP garantiza que la prórroga saldrá adelante

El Gobierno tiene garantizado que sacará adelante la prórroga del estado de alarma. Pese al endurecimiento del tono de sus críticas al Ejecutivo en los últimos días, el PP ya ha confirmado que votará a favor de la propuesta, lo que junto a los votos del PSOE y de Unidas Podemos suma una amplia mayoría del Congreso. Pero los grupos tendrán la posibilidad de plantear cambios en el texto, y no se descarta que algunos lo hagan.

El propio presidente del PP, Pablo Casado, abrió el lunes la puerta a presentar enmiendas, aunque los conservadores no confirmaron a 20minutos.es si habían tomado ya una decisión al respecto. Tampoco lo hizo Vox, que no obstante sí envió este martes un paquete de propuestas de modificación al PSOE, entre las que se cuentan la asunción de las competencias autonómicas de Cataluña por parte del Gobierno central o la obligación de que los extranjeros sin permiso de residencia tengan que pagar la atención sanitaria mientras dure el estado de alarma.

Otros partidos más pequeños, como Ciudadanos, PNV, Más País o Compromís, también han confirmado su voto favorable a la prórroga del estado de alarma, aunque algunos han propuesto cambios al Gobierno, fundamentalmente en el ámbito económico. El partido liderado por Inés Arrimadas apuesta por una moratoria fiscal generalizada para todas las empresas, el de Íñigo Errejón pide parar todas las actividades económicas no imprescindibles en las comunidades más afectadas (Madrid, País Vasco, Cataluña, Castilla-La Mancha o Castilla y León).

Los independentistas se plantean abstenerse

Por el contrario, varios de los partidos independentistas no van a apoyar la solicitud de prórroga del estado de alarma, fundamentalmente porque exigen que se endurezcan las medidas de confinamiento contra el criterio del Gobierno, que lleva días asegurando que la posición adoptada ya es lo suficientemente dura. Será, muy probablemente, el caso de ERC, cuya secretaria general, Marta Vilalta, dejó caer el lunes que los republicanos no apoyarán la ampliación que pide el Ejecutivo si no se plantea el confinamiento general.

Quien ya ha asegurado que se abstendrá en la votación por este motivo es JxCat, en línea con lo defendido en las últimas fechas por el president de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, que ha insistido en cerrar por completo esa comunidad. La formación independentista sí apoyará los decretos de medidas económicas y sociales del Gobierno, aunque asegura que les parecen insuficientes y piden "la creación de una renta mínima de ciudadanía".

De igual forma, EH Bildu presentará su propia enmienda a la prórroga del estado de alarma, y hasta este martes estuvo intentando conformar una posición común con el resto de fuerzas independentistas del Congreso, explican fuentes de la formación abertzale. Su voto final tanto a la ampliación del estado de alarma como a los decretos de medidas económicas de emergencia, señalan estas fuentes, dependerá de la respuesta del Gobierno a esta enmienda.