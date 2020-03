Kaley Cuoco, de 'The Big Bang Theory', resta importancia a su apariencia tras una semana aislada: "Ni me duché"

Medio planeta se encuentra aislado en sus propias casas por la pandemia del coronavirus.

Así, los famosos cuentan cómo están viviendo ellos el confinamiento. En algunos casos, es llamativo lo mal que lo están llevando, como podría ser el ejemplo de Kaley Cuoco, una de las protagonistas de The Big Bang Theory.

La actriz, asidua a hacer partícipes a su legión de fans de sus sus andanzas diarias, ha vuelto a sincerarse con ellos para desvelar cómo está siendo su particular cuarentena.

Ella la está pasando con su marido, Karl Cook, y pudiendo dar paseos con sus perros. "Creo que el distanciamiento social es muy duro, pero es muy importante, hay que hacerlo ahora y con suerte todos miraremos hacia atrás y pensaremos en esto como un recuerdo distante. No me he sentido muy inspirada para hacer ejercicio en casa, me cuesta mucho porque me encantan las clases. Necesito gente gritándome, es duro. Pero gracias a Dios por los animales en estos momentos. Estoy paseando a mis perros todos los días y cuidando a mis caballos", asegura.

"Estoy viviendo como si nadie fuera a verme nunca más"

Pese a ello, la intérprete reconoce en un vídeo en las redes sociales que tiene momentos que se le hacen más cuesta arriba, algo que está notando en su apariencia física. "Estoy viviendo como si nadie fuera a verme nunca más. Es como si hubiera perdido las ganas de intentarlo. Pero es difícil inspirada a hacer nada, aparte de beber", confiesa.

"Después de dos semanas de cuarentena... ¿Dos semanas? Creo que solo ha sido una, pero ha parecido más. Pues hasta ahora no había pensado buscar mi maquillaje, y eso significa que no me importa mi apariencia. Gente, creo que ni siquiera me duché ayer", remata.