Cáceres recibirá 150.000 mascarillas en los próximos días, algunas donadas por Lumbini (Nepal)

En el caso de las provenientes del país nepalí, el envío a España se está realizando a través de la embajada española en India en colaboración con la Fundación Lumbini Garden, que está organizando la infraestructura para que este material de protección llegue a Cáceres.

El alcalde cacereño, Luis Salaya, ha explicado este martes en una rueda de prensa online que la mercancía está en la aduana a la espera de poder llegar a la ciudad, y ha agradecido que "en momentos tan complicados" la ciudad "tenga amigos en el mundo que piensen en nosotros".

Cuando llegue este material de protección contra el coronavirus se pondrá a disposición del Servicio Extremeño de Salud (SES) aunque el regidor espera que se distribuyan en el Área de Salud de Cáceres, ya que es la zona que más casos registra en la región y "donde más falta hacen".

Salaya ha explicado que si la situación "fuese al revés" y Cáceres tuviera muchos menos casos que Badajoz, por ejemplo, esas mascarillas se cederían al SES para que las llevaran a donde hicieran falta pero ahora se quedarán en Caceres porque "aquí hacen falta", de manera que llegarán a residencias de mayores y a todos los que los necesitan.

No obstante, el regidor cacereño ha señalado que en estos momentos "tenemos que pensar como región y, sobre todo, como país" a la hora de distribuir los recursos según las necesidades de la población. "Yo confío en que si llegan esas mascarillas supondrán un alivio que permitirá que lleguen más a nuestras residencias de mayores y a todo el que las necesita", ha subrayado.

En este sentido, ha recordado que la Policía Local está "al final de las reservas" de mascarillas, por lo que he hecho un llamamiento a diferentes colegios profesionales como dentistas, veterinarios, e incluso clínicas de estética, para que donen las mascarillas que tengan en sus almacenes y que se harán llegar a los agentes de la policía.

NUEVAS PRUEBAS

En cuanto a los casos de la Policía Local que se han infectado por el Covid-19 en la ciudad, la cifra se mantiene es seis positivos y se está a la espera del resultado de seis nuevas pruebas que se han realizado a otros tantos agentes, tres de ellas por el método del test rápido sin bajarse del propio coche.

Salaya ha indicado que le gustaría que se realizaran pruebas a toda la plantilla, dada la situación que vive el colectivo, pero eso no depende del ayuntamiento sino del SES y "los recursos son los que son". Lo que sí está haciendo el Consistorio cacereño es el trámite para que se haga "lo más rápido posible" la prueba a los agentes de policía que presentan síntomas, aunque "lo ideal" sería realizárselos a toda la plantilla.

"En cualquier caso, la prioridad es que se haga a todos los que muestran síntomas", ha insistido el alcalde, que ha aclarado que no se ha realizado el test a otros trabajadores municipales porque la prioridad es la Policía Local, al haber dado casos positivos.

En cuanto al resto de la población, Salaya ha recordado que si los síntomas no son graves o no se pertenece a colectivos prioritarios no se hace el test, por lo que lo aconsejable es aislarse en su casa, tomar paracetamol y beber mucha agua.

"Si la cosa se complica, se hace un test, pero a la mayoría de las personas no se le ha realizado hasta ahora", ha subrayado el regidor, que apunta que con los nuevos test rápidos se podrán efectuar más pruebas a la población, por lo que se prevé un repunte de diagnósticos positivos. "Quedan días muy difíciles y empeorará", ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado que en la actualidad "la situación está bastante controlada" en la ciudad y ha aclarado que cuando se dan las cifras de infectados se refiere a todo el Área de Salud, que es la más grande de España, y abarca localidades como Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres o Arroyo de la Luz, que ha registrado un brote importante de la enfermedad.

NUEVAS DENUNCIAS

En cuanto al número de denuncias que ha interpuesto la Policía Local en las últimas veinticuatro horas por incumplir las restricciones del estado de alarma, el alcalde ha dicho que son 15 por desobediencia a la autoridad y desplazamientos en coches sin autorización, y una de ellas además por consumir alcohol en la vía pública.

Salaya ha recordado la obligatoriedad de portar el DNI cuando se está en la calle porque "nadie se va a librar de una multa por no llevar un documento de identificación", sino que eso lo que hace es alargar y complicar la situación hasta que se consigan los datos del posible denunciado en la propia comisaría.

En relación a las tareas de desinfección en diferentes espacios de la ciudad ha informado de que la Brigada Extremadura XI va a proceder a desinfectar las dependencias de la Jefatura de la Policía Local, situadas en las proximidades de la estación de Renfe. Los bomberos del Sepei, por su parte, desinfectarán algunas residencias de mayores y centros de salud de la ciudad.