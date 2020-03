Coronavirus.- Protectores i associacions lluiten pels animals i per la seua pròpia supervivència en plena alerta

En el cas de la protectora Modepran, que s'encarrega de la gestió del centre municipal d'adopció de València, quan va decretar-se el confinament va anunciar en xarxes socials que tancava les seues portes per a cites no urgents i visites. Les adopcions i acolliments passaven a gestionar-se per telèfon i xarxes socials, entregant ells mateixos els animals en el domicili amb totes les mesures de seguretat i higiene necessàries.

"Els animals ens necessiten i nosaltres no podem parar", remarcava la protectora fa ja una setmana, explicant que a partir d'aleshores els passejos i cures dels animals els realitzarien els treballadors i coordinadors de voluntariat autoritzats, és a dir, els voluntaris veterans, perquè "fan falta mans" per a atendre els més de 500 gossos i gats que acull el refugi.

La presidenta de Modepran, Amparo Requena, ha explicat a Europa Press que aquest és "un moment complicat" però al seu torn és una "perfecta oportunitat" per a aquelles persones interessades a acollir o adoptar un animal, ja que en estar més temps a casa l'habituació a la nova vida és més fàcil.

Respecte a les peticions d'adopció o acolliment rebudes en els últims dies i si han detectat casos de persones que volen adoptar un gos per a tindre l'excusa d'eixir al carrer, ha assegurat que estan tenint "especial cura" i s'estan emprant qüestionaris "exhaustius" per a evitar eixos casos i ha afirmat que "al final es veu qui vol realment a l'animal".

"Es mira més, es pregunta més", ha incidit, al mateix temps que ha reiterat que no volen paralitzar possibles adopcions. En el cas d'acolliments, s'accepten únicament les que són de dos mesos o més.

Tampoc, segons Requena, han notat en l'última setmana un augment en el nombre d'abandons, i esperen que així seguisca, encara que els han xocat casos com el d'un home a Paterna que va ser multat quan anava amb cotxe a la casa d'una dona que hi havia donat positiu en coronavirus per a traure al seu gos.

Al seu juí, l'administració va a haver de contemplar aquest tipus de situacions, amb persones contagiades i fins i tot hospitalitzades que necessitaran l'ajuda d'uns altres per a atendre els seus animals. Així mateix, la protectora segueix reclamant ajuda econòmica a l'administració perquè amb el pressupost que se li atorga "és impossible gestionar" el volum d'animals que està gestionant.

Des de l'entitat agraeixen els donatius dels ciutadans i també comparteixen en xarxes socials les seues necessitats de material perquè els qui volen col·laborar puguen comprar-ho online i siga entregat en el refugi.

EL PASSATGE DELS GATS

També a València es troba El Passatge dels Gats, un cat café en el qual un pot prendre's alguna cosa acompanyat dels gats que viuen en el local a l'espera d'aconseguir una família definitiva. Els seus ingressos principals procedeixen precisament de les visites, així com de la venda del marxandatge que està a la disposició dels usuaris en l'establiment.

Per açò, el tancament ha posat en una situació complicada a aquest projecte que va nàixer l'any 2017 i que ja ha permès l'adopció de prop d'un centenar de felins.

El seu responsable, David, ha anat relatant tots aquests dies com afecta el tancament al projecte perquè hi ha despeses fixes que afrontar ara sense ingressos, entre ells el propi menjar o arena que necessiten els felins. Ell es desplaça cada dia a donar-los de menjar i ha llançat una petició en xarxes socials per a aconseguir donacions i 'teamers' que col·laboren amb el projecte des d'1 euro al mes.

La resposta ciutadana no s'ha fet esperar i David ha agraït a tots els donants el seu "suport immillorable" i l'"acolliment brutal", que permet que aquests llogaters de quatre potes seguisquen tenint aquests dies menjar i arena.

No obstant açò, en conéixer-se l'ampliació de l'estat d'alarma altres 15 dies, ha llançat una altra petició, ja que els 13 gats -acostumats al contacte diari amb les persones que acudien al local- necessiten afecte. Per açò, es demanen cases d'acolliment perquè puguen estar cuidats 24 hores i no només l'estona que ell pot romandre amb ells.

LA FÁBRICA DE HUELLAS

Afectada també es veu La Fábrica de Huellas, un espai dog friendly a València que compta, a més, amb una zona en la qual viuen gats en adopció, que es va veure obligat, com la resta d'establiments, a tancar com a conseqüència de l'estat d'alarma.

La baixada de persiana, segons els seus responsables, ha posat "en verdader perill aquest projecte, que té com a objectiu afavorir l'adopció de gats sense llar, educar en la conscienciació animal i tinença responsable i afavorir una interacció humà-animal respectuosa" ja que estant tancats no poden assumir les despeses fixes, per la qual cosa han llançat un SOS a través de les xarxes socials.

Així, han llançat una campanya de microdonacions perquè els ciutadans realitzen una aportació a futur, per a gaudir la seua consumició una vegada puga obrir-se de nou el local, un "avançament" que han proposat en forma de bons que van des dels 10 euros. La mitat de l'aportat serà una donació al projecte i l'altra mitat es podrà gaudir en forma de consumició, en el racó de rebosteria per a gossos o en la botiga solidària amb una validesa de 12 mesos.

A més, també es posarà el nom del donant en 'El mur de la bona gent'. Per a aquelles persones de fora de València que vullguen col·laborar, amb una donació de 10 euros el seu nom apareixerà en eixe mur, que pretén convertir-se en lloc de record de tots aquells que van ajudar el projecte a tirar endavant en aquesta adversa situació.

De moment aquesta campanya de recaptació ha superat les expectatives inicials, en haver aconseguit més de 5.500 euros quan la meta inicial era de 2.887 euros, la qual cosa suposa el 191% de l'objectiu fixat per endavant.

"Aquesta persiana tornarà a alçar-se. Però no només perquè ho volem nosaltres, sinó perquè ho voleu un muntó de gent més. I ens ho heu demostrat aconseguint en només 48 hores el que ens havíem proposat en 40 dies. Sou increïbles. La nostra campanya de microdonacions ha arribat al seu objectiu i tenim el mínim que necessitàvem per a aguantar març i abril. Tant de bo al maig puguem tindre-vos a tots ací", han destacat els seus responsables.