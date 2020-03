Coronavirus.- Cotino roman ingressat en la UCI i es troba estable dins de la gravetat

Cotino va ingressar la passada setmana en el centre sanitari després de trobar-se indisposat i un primer test del coronavirus va llançar un resultat negatiu. No obstant açò, se li va efectuar una segona prova que va donar positiva en Covid-19.

Com a conseqüència, i davant el seu estat delicat estat de salut, Cotino va ser traslladat a la Unitat de Vigilància intensiva (UCI), des d'on li estan tractant.

Es dona la circumstància que Cotino va estar la passada setmana a Madrid on se li jutja per presumptes irregularitats en la contractació de pantalles per a la visita del papa Benet XVI a València l'any 2006, dins del conegut com cas Gürtel. S'enfronta a 11 anys de presó, tal com li reclama la Fiscalia.

Cotino va declarar en el juí el passat 12 de març i es va desvincular de l'organització de la visita del Papa i va assegurar que ell només es va encarregar de coordinar als grups de voluntaris en matèria de seguretat. En aquest sentit, va negar haver participat o haver estat present en les reunions en les quals es va negociar el pagament de més de 7 milions d'euros a la trama Gürtel per la instal·lació de pantalles gegantes i sistema de megafonia.