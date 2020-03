Coronavirus.- Canta Canalla convida els xiquets a cantar: "No t'apegues a ningú, deixa un metre o estarem fotuts"

La lletra de 'Contra coronavirus' conté un missatge didàctic amb les recomanacions bàsiques d'higiene per a previndre el contagi i la propagació de la pandèmia: llavar-se bé les mans, evitar tocar-se la cara, respectar el confinament i, en cas d'haver d'eixir de casa, mantindre la distància de seguretat.

"Contra el coronavirus, mamà", diu la primera estrofa, a la qual segueix: "Mans ben netes i no et toques ni boca ni ulls ni nas, el paper de vàter s'ha acabat. Tu, tranquil, queda't a casa i no isques al carrer, els pares estaran supercontents".

La cançó continua així: "Puc vore la tele? Contra el coronavirus, papà. I si ixes, no t'oblides, no t'apegues a ningú,deixa un metre o estarem fotuts. Quan estigues fins als nassosd'este virus tan ca***, canta a la finestra esta cançó. Puc jugar a la tablet? Contra el coronavirus iaia. Contra el coronavirus iaio".

És en aquest punt de la composició on arranca la tercera estrofa col·laborativa que han d'inventar els xiquets, per a culminar 'Contra el coronavirus' de Canta Canalla amb un "lalalá".

Tot açò acompanyat amb una bona dosi de sentit de l'humor, com és habitual en les seues cançons i actuacions. La composició, a falta d'aquesta última estrofa, es pot escoltar en la seua pàgina web, detalla el grup en un comunicat.

Les il·lustracions del vídeo són obra d'Empargrafia i el dibuix del coronavirus és del xiquet Pau Benavent. Les propostes es poden enviar al correu de Canta Canalla (cantacanalla@gmail.com) i als seus comptes de Facebook, Twitter i Instagram.

Canta Canalla va nàixer oficialment l'any 2017. El seu primer EP, de títol homònim, es va gravar en els estudis de Bit Beat Boy de Benaguasil (València) al març del 2018 i es va publicar a la fi d'abril del mateix any.

'Revolucions per menuts', el seu segon treball, va veure la llum al setembre del 2019. Si en el seu debut s'atrevien amb el vals, les ranxeres, el blues, el tango o la rumba, en el seu treball més recent van introduir melodies del folk americà, la cúmbia, el twist i el rock, el gènere que té més presència.