Zaragoza.- El Consistorio de Used lleva a cabo labores de desinfección de las calles del municipio

De este modo, la limpieza ha comenzado a las 9.00 horas y se ha centrado en desinfectar las calles de esta localidad zaragozana. Se ha pedido a los vecinos que mantengan las ventanas cerradas, las persianas bajadas y que retiren los vehículos de las vías para no obstaculizar el paso de la maquinaria y llegar a todos los rincones.

El alcalde de Used, Fernando Sánchez, ha detallado que estas limpiezas extraordinarias se realizarán una vez por semana y ha recordado a toda la población que "la mejor manera de vencer al virus es seguir las recomendaciones sanitarias".

Así, ha añadido que "debemos quedarnos en nuestras casas y limitar nuestras salidas al máximo", ha aseverado, para agregar que "si nosotros no nos movemos, el virus no se mueve y no se transmite".