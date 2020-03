La Xunta publica una orden para facilitar la movilidad de los agricultores durante el estado de alarma

De tal forma, tendrá consideración de agricultor profesional, a tiempo completo o parcial, aquel que esté de alta en el Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia (Reaga). Así, los agentes de la autoridad podrán dirigirse a ese registro para efectuar la comprobación oportuna.

En el caso de los viticultores profesionales, podrán acreditarlo con el carné de aplicador/manipulador de productos fitosanitarios o con la tarjeta de registrado dispensada por el Consello Regulador da Denominación de Orixe.

En lo tocante a las personas con cultivos o viñedos de autoconsumo, con fines no comerciales, podrán hacer los desplazamientos imprescindibles siempre y cuando no supongan una distancia superior a los 500 metros de su vivienda habitual. Además, no podrá haber más de dos personas en la parcela y deberán mantener las distancias de seguridad.

SITUACIÓN DE MERCADOS

Respecto a los mercados tradicionales agroganaderos en ayuntamientos, están prohibidos hasta el 31 de marzo. A partir de esa fecha, la decisión sobre si siguen cerrados o se reanudan se publicará en la web de Medio Rural.

Mientras, se fomenta la venta de productos agrícolas y ganaderos a través de vía telefónica y online, servidos por el productor en el domicilio del consumidor.

En el momento en el que se levante la prohibición de los mercados, se limitarán únicamente a productos agrícolas y ganaderos, con diferentes medidas de separación y distancia mínima. También se recomendará poner a disposición de los clientes guantes desechables y gel desinfectante.