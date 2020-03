Més de 50 venedors del Mercat Central de València reforcen el servici a domicili per a facilitar la compra

20M EP

Més de 50 venedors del Mercat Central de València han optat per complementar el Servici a domicili de la instal·lació i ofereixen, com a alternativa a aquesta modalitat que està patint "saturació" per l'increment de comandes, la possibilitat de realitzar encàrrecs a través de telèfon i whastapp per a facilitar les compres dels seus productes i amb el seu propi servici d'entrega, segons ha informat aquest espai en un comunicat.