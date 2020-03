Detingut un home a Alacant després de descobrir-se activitat esportiva encoberta en un gimnàs a porta tancada

Com a conseqüència d'aquests fets, els agents han detingut un home acusat d'un delicte de resistència i desobediència per incompliment del decret pel qual es va establir l'estat d'alarma en el país arran de la pandèmia de coronavirus.

Els fets es van conéixer gràcies a la telefonada d'un veí a la sala del 091 en la qual alertava de l'existència d'un gimnàs enfront del seu domicili en el qual, malgrat estar tancat al públic, s'observava trànsit de persones amb roba esportiva i portant borses o carros de la compra quan accedien a l'interior, a més d'escoltar música d'ambient.

Els agents es van personar en la direcció indicada i van comprovar que efectivament es tractava d'un establiment esportiu, que tenia la persiana baixada i aparentment es trobaba tancat al públic.

Els policies van tocar a la porta i va obrir un individu que es va identificar com a "personal de manteniment" i que va afirmar, en diverses ocasions, que es trobava a soles en el local.

No obstant açò, els agents van comprovar com en l'entrada del gimnàs hi havia diverses pertinences depositades -un carro de la compra, unes mascaretes i roba apilada en el sòl i sobre bicicletes el·líptiques-. En tornar a preguntar al qui havia obert la porta, va admetre que sí que hi havia dos persones realitzant exercici.

Segons la Policia, el codi d'accés per a accedir a l'interior que utilitzaven era passar desapercebuts pel que requerien portar borses o carros de la compra, tocar al timbre, identificar-se i accedir "discretament" al gimnàs, que baixava posteriorment la persiana metàl·lica de l'exterior per a donar sensació de tancament.

En l'interior d'un despatx es va localitzar un home i una dona amagats, per la qual cosa se'ls va realitzar actes de propostes per a sanció sobre la base de la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana per incompliment de les mesures imposades en el Reial decret.

Així mateix, es va detindre l'identificat com a "personal de manteniment", de nacionalitat espanyola per un delicte de resistència i desobediència i per incompliment sobre el tancament d'instal·lacions esportives o d'oci.

La Policia recalca que, "en l'actual context d'esforç, sacrifici i nerviosisme de la població cobra major rellevància la col·laboració ciutadana per a detectar possibles incompliments comunicant-los a la Sala del 091".