Sanitat demana a les farmàcies valencianes evitar el desproveïment de possibles medicaments contra el Covid-19

La possibilitat que alguns fàrmacs actualment indicats per a altres malalties puguen ser efectius contra el Covid-19 està portant a les autoritats sanitàries a advertir a les oficines de farmàcia davant un eventual desproveïment d'aquests.

En la Comunitat Valenciana, la Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, va remetre una carta a aquests establiments el passat divendres 20 de març perquè les farmàcies notificaren les existències d'una sèrie de medicaments, entre ells la hidroxicloroquina, indicada, amb recepta mèdica, per a l'artritis, el lupus i la malària a través de marques comercials com Dolquine.

Aquest fàrmac, igual que uns altres actualment en el mercat, s'està provant en assajos clínics en altres països com França i els Estats Units, bé de manera individual o combinats amb uns altres, en casos d'infecció per coronavirus que comencen a presentar complicacions.

Segons confirmen fonts del Col·legi de Farmacèutics de València (Micof), la comunicació anava signada pel cap de servei d'Ordenació, Control i Vigilància de Productes Farmacèutics.

Des de la Conselleria apunten que "de manera habitual" aquest departament controla la distribució de tots els productes, "especialment d'aquells que tenen major risc de desproveïment", si bé especifiquen que la missiva no era una instrucció com a tal. No obstant això, expliquen que s'està treballant "per a conéixer les existències que hi ha" d'aquests fàrmacs.

Diversos titulars de farmàcies consultats per 20minutos relaten que, a causa de l'extensió entre la població de la seua possible indicació contra el Covid-19, alguns pacients que tenen prescrits aquests medicaments no han pogut fer-se amb ells aquest dilluns bé perquè s'han esgotat o bé perquè s'han reservat en les pròpies oficines després de rebre la carta de la Conselleria de Sanitat. De la mateixa manera, expliquen que han rebut nombroses consultes per part d'altres clients sobre la disponibilitat d'aquests fàrmacs.

Investigació de l'Agència de Medicaments

Segons una nota emesa el passat 17 de març per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), aquest organisme està treballant en diferents vies d'investigació clínica per al tractament del Covid-19.

Una d'elles, impulsada al costat de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), és un protocol que puga donar cobertura a multitud d'usos de medicaments autoritzats però no en les indicacions autoritzades com lopinavir/ritonavir, cloroquina o l'esmentada hidroxicloroquina, entre altres.

Aquesta iniciativa s'està finalitzant en aquests dies i està previst que participen un important nombre de centres a Espanya. Aquest tipus de protocols, denominats pragmàtics, "tracten d'extraure informació rellevant de la pràctica habitual i sacrifiquen part de la robustesa en pos de la seua factibilitat", la qual cosa és "enormement important en moments d'alta saturació dels professionals sanitaris que estan tractant als pacients en els centres", apunta la nota.