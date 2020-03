Iker Jiménez revela la censura que sufrió en TVE al hablar de la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente: "No se emitió"

Iker Jiménez dedicó el último programa de Cuarto Milenio, en Cuatro, a la figura de Féliz Rodríguez de la Fuente. En él, el presentador especuló sobre la muerte del divulgador naturalista y el posible sabotaje de la avioneta en la que falleció al poder "resultar molesto para altas esferas".

Fue entonces cuando Jiménez impactó al desvelar cómo actuó la TVE por un testimonio suyo sobre Rodríguez de la Fuente.

"A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo hice una colaboración. Desde TVE se recordaba a Félix Rodríguez de la Fuente y yo metí el dedo en esa llaga a la que estamos dedicando tiempo, que es la muerte de Félix, la cual no entiendo cómo nadie apenas indaga e investiga en España".

"Los argumentos fueron que yo era de otra cadena"

Entonces, Iker aseguró que la cadena pública eliminó la parte en la que él hablaba. "Resulta que va y mi parte se cortó. ¿Censura? Pues sí", dijo el televisivo.

La Estirpe de los Libres.

Es tan grande el poder de Félix, su ejemplo, entusiasmo y valores, que se aparece esta noche y con su palabra y magia nos saca un poco de este mal sueño que estamos pasando.

Y con su luz nos reconcilia con el enigma de la Vida.

Y nos da fuerza a todos. pic.twitter.com/WJoUIK7PKe — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 22, 2020

Pero, ¿qué explicaciones le dieron? "Los argumentos fueron que yo era de otra cadena. No es cuestión de apuntar a nadie, pero, ¿por qué yo hago este programa en el fondo? Porque a mí me dejó tan alucinado que yo hago un programa y no se emita porque hablo de la muerte de Félix", relató.

Por eso, denuncia, "hay tabú con un personaje fundamental y al que yo admiro, entonces es cuando hay que empezar a trabajar".