Si necesitas cambiar de coche, aquí están las ayudas disponibles para este año

Renovarse o morir, aunque a veces no sea por ganas si no por obligación. Cuando nuestro coche decide decir adiós, no hay nada que lo retenga y solo queda empezar a mirar concesionarios y catálogos para ir eligiendo un nuevo modelo. No nos olvidemos de que también es el momento en el que toca mentalizarse y preparar el bolsillo.

La compra de un nuevo coche puede suponer un gran desembolso para el que no todo el mundo está preparado. Si a lo largo de este año prevés cambiar tu vehículo habitual y quieres evitar que esto afecte demasiado a tu economía, presta atención y solicita alguna de estas ayudas a la adquisición de nuevos vehículos.

El plan Moves se estrena también este año con aumento de su partida presupuestaria hasta los 45 millones de euros, todos dedicados a la compra de vehículos eléctricos. Le acompaña el plan Movalt, con 35 millones. El objetivo es impulsar la compra de eléctricos, GLP o pila de combustible.

También se amplía el plan VEA, para vehículos impulsados con energía limpia alternativa, y el Renove, que incluye los motores de diésel y gasolina pero en sus nuevas versiones menos contaminantes y con menos emisiones.

También hay opciones más baratas para cambiar coche, como los de kilómetro cero. Pixabay

Comunidades autónomas y concesionarios

Obviamente, siempre puedes recurrir a los descuentos que publicitan los propios fabricantes y que están activos casi todo el año. Otra opción a la que puedes acogerte es la financiación que ofrecen los concesionarios, que suelen rebajar algo el total del precio del vehículo.

Por último, dependiendo de tu comunidad autónoma de residencia, no olvides que muchas de ellas ofrecen planes alternativos para el cambio de vehículo, como es el caso de la Junta de Extremadura o del País Vasco.