Un paciente se encara con el médico de 'Un doctor en mi casa': "No le tengo miedo a nada, y menos a ti"

Cuatro estrenó este lunes el programa Un doctor en mi casa, donde el médico Julio Armas convivirá con varias familias para intentar mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

El doctor Julio Armas aterriza esta noche en vuestras casas. A las 22:45h, gran estreno de #UnDoctorEnMiCasa en @cuatrohttps://t.co/S2Y5cZHBrspic.twitter.com/0ffhcAoAuu — Un doctor en mi casa (@doctorenmicasa) March 23, 2020

Pero algunos no quieren su ayuda o no quieren ver que su presencia es para solucionarles un problema de salud o de adicción, como fue el caso de Alberto, que su tabaquismo le llevó a un serio enfrentamiento con Armas.

Y es que los antecedentes de Alberto no eran nada halagüeños ya que se trataba de un paciente diabético, pero que en su dieta no faltaban alimentos ricos en grasas saturadas y alcohol.

Pero otro de los problemas que se tuvo que enfrentar el doctor era la adicción al tabaco de su paciente: "Fumo entre un paquete y medio y dos paquetes de tabaco al día", afirmó el empresario.

En un momento del programa, en la oficina de Alberto, Armas le comentó que "creo que tienes un problema grave con el tabaco", pero el empresario se enfrentó a él diciéndoles que "estás sobrepasando una raya. Son problemas personales e intransferibles y no te he pedido ayuda".

El médico le preguntó que si tenía miedo a algo: "No le tengo miedo a nada, y menos a ti", le contestó el empresario. "¿Cuántos años más quieres vivir?", le dijo Armas a su paciente, que respondió de forma contundente: "Los que Dios me otorgue".

"Quiero saber de tu salud y de cómo tus problemas de salud afectan a tu vida personal. Yo sé que conoces tu enfermedad y te controlas. Tú la conoces como paciente y yo como médico. Durante los últimos años ha predominado tu interés por sacar la familia adelante a tu propia salud. La medicina de familia es ir a casa donde está el paciente y ayudarle", señaló el doctor.

Alberto quiso dar por zanjada la conversación: "En mi casa no entra ningún médico a darme consejos sobre medicina de familia porque para eso está la seguridad social".

Llegando, incluso a amenazar al médico: "Está conversación no me gusta nada y estoy empezando a enfadarme. Ya me has ayudado bastante, si necesito más tu ayuda ya te llamaré", concluyó.