Wyoming, en 'El intermedio desde el sofá': "Nunca pensé que me enfrentaría a un momento como este"

Tras una semana de ausencia, El intermedio, al igual que El hormiguero, volvió a la programación de Atresmedia. Pero el espacio de La Sexta también cambió su nombre para adaptarse a la actualidad, y ahora se llamará El intermedio desde el sofá.

Y es que tanto su presentador, Wyoming, como la copresentadora, Sandra Sabatés, como los colaboradores, harán el programa desde sus casas con diferentes conexiones para analizar la actualidad porque, como ellos mismos dicen, "ya conocen las noticias. Ahora... les contaremos la verdad".

🔴 @sandrasabates11 también está haciendo el programa desde su casa: "Quedémonos en casa para poder frenar cuanto antes entre todos el avance de esa pandemia que tanto nos preocupa". ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/7tOBdgzlAapic.twitter.com/PXC8Flot4q — El Intermedio (@El_Intermedio) March 23, 2020

Wyoming fue el primero en hacer una reflexión sobre la situación que ha derivado la crisis sanitaria del Covid-19(como también hizo Pablo Motos en El hormiguero: Quédate en casa), pero quiso comenzar con un toque de humor: "No estoy afectado por el coronavirus, estoy bien, esta es mi cara normal, ¡acostúmbrese!".

"Durante dos mil y pico programas hemos estado metidos en un plató y, ahora, estaremos cada uno en nuestra casa como la situación lo requiere", explicó el presentador. Que añadió que "cada colaborador del programa estará realizando su papel en su casa".

Pero hacer el programa desde su hogar dejó descolocado a Wyoming, que no dudó en afirmar que "la verdad es que nunca pensé que me enfrentaría a un momento como este", pero que le surgió una duda sobre el lugar donde pasar la cuarentena: "¿A cuál de mis mansiones me tengo que ir?".

También explicó cómo está llevando el encierro domiciliario: "No estoy pasando por mi mejor momento, me he zampado toneladas de comida al estar encerrado".

🔴 Wyoming se plantea hacer del programa un musical: "¡Estoy en mi casa! ¡Puedo hacer lo que me dé la gana!". ▶ #elintermediosofáhttps://t.co/bSkCxBFhFnpic.twitter.com/rswFQvNIdp — El Intermedio (@El_Intermedio) March 23, 2020

Wyoming se pone serio

Tras las bromas, el presentador quiso explicar la finalidad de El intermedio desde el sofá, explicando que "queremos aliviar esta cuarentena todos los que nos ven, especialmente los que están viviendo una situación complicada por el espacio, porque tengan que teletrabajar, a las personas mayores que están solas o a los que les han pillado fuera de sus hogares".

"Esto también pasará, algún día lo recordaremos como una anécdota dentro de nuestra existencia", añadió. También mostró su agradecimiento, de parte de todo el equipo del programa, a "las personas que están haciendo un trabajo heroico como el personal sanitario que está en primera línea de las trincheras parando el virus".

Para concluir, destacó que "no me olvido de las personas que habitualmente son invisibles para nosotros como esas que están en el fondo de una caja en el supermercado o las que limpian o conducen los transportes. Para todas ellas, un fuerte abrazo de todo el equipo".