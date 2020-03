López Miras, sobre el posible traslado de enfermos: "vamos a ayudar a quienes lo necesiten"

En una entrevista concedida a 'La brújula' de Onda Cero y al ser preguntado por esta posibilidad, López Miras ha reconocido no saber si está en "disposición" de contestar a esa cuestión, ya que "habría que ver la presión asistencial de la Región o ver nuestra capacidad".

"No me quiero poner en la situación de decidir si alguien necesita esa asistencia o no", según López Miras, que no obstante ha advertido que España es un país "unido" en el que "debe primar la solidaridad y tenemos que ayudarnos entre todas las comunidades".

Ha recordado que, desde que comenzó la crisis sanitaria derivada del coronavirus, el Gobierno regional ha actuado "siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias regionales, del servicio de epidemiología, que nos ha dicho este fin de semana que la única manera de frenar la pandemia es un mayor confinamiento y suspender actividades que no son esenciales para la subsistencia".

Así, ha recordado que el artículo 4.3 del decreto que aprobaba el estado de alarma establece que el Ministerio de Sanidad podrá tomar este tipo de decisiones "de oficio" o "motivadas por una comunidad autónoma o una autoridad local".

Por ejemplo, ha señalado que este mismo lunes ha visto en la prensa que el Colegio de Fisioterapeutas o de Podólogos reconocían que no pueden garantizar las medidas para evitar el contagio y habían decidido parar voluntariamente su actividad.

Asimismo, ha puesto como ejemplo los sectores de la construcción o de la industria naviera privada, ya que "vemos muchísimas obras y trabajadores que, por el simple hecho de salir de sus casas, se están poniendo en riesgo". A su juicio, "podemos permitirnos como sociedad parar las obras o los astilleros y seguir subsistiendo".

Ha dicho ser consciente de que tomar esa decisión "va a tener un impacto económico", pero ha advertido que no sería capaz de saber cual de las dos decisiones es más perjudicial. "Por lo tanto, me tengo que inclinar por la que las autoridades sanitarias me recomiendan".

López Miras ha señalado, no obstante, que no quiere ser crítico con el Gobierno de España porque "estamos en una fase de colaborar".

Sobre el impacto económico de esta medida, ha reconocido que la Comunidad ha sufrido bastantes catástrofes naturales este año y es la autonomía "más perjudicada" por el sistema de financiación por parte del Estado. "No estamos en una situación boyante, pero tenemos que priorizar la vida", ha aseverado.

"Afortunadamente, todavía no estamos en una situación de colapso del sistema sanitario, pero escucho el testimonio de otras comunidades y es escalofriante, y no quiero estar en esa situación", ha remarcado López Miras.

Ha considerado "acertada" la decisión del Gobierno central de establecer un mando único, y ha apoyado que sea el encargado de suministrar el material sanitario necesario a las comunidades, pero ha lamentado que esta última semana "se ha mostrado insuficiente".

"No por la capacidad del Gobierno de España ni del ministro, cuya voluntad es muchísima, sino porque no tiene las herramientas", según López Miras, quien ha puesto como ejemplo que "necesitamos 100.000 mascarillas y esta semana hemos recibido solo 5.000; necesitamos los test rápidos y todavía no nos han llegado". Por todo ello, cree que "hay que articular otros mecanismos".