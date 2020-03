Los famosos lloran la muerte de Carmen de Mairena: "Sufrió muchísimo en la vida"

La vedette Carmen de Mairena falleció este sábado en Barcelona a la edad de 87 añospor causas naturales. La popular artista, cuyo verdadero nombre era Carmen Brau, era una de las transexuales más famosas de España gracias a sus intervenciones televisivas en programas como Al Ataque o Crónicas Marcianas.

En estos espacios la artista se ganó el cariño del público, que la recuerda por su espontaneidad y su característica personalidad, así como también conquistó a varias personalidades de nuestro país, que tras conocer su fallecimiento le dedicaron emotivos mensajes en las redes sociales a modo de despedida.

Entre ellos se encuentra Carlos Latre: "Se nos fue la gran Carmen de Mairena. Una mujer que aunque sufrió muchísimo en la vida siempre tiró para adelante cantando y con un humor digno de admirar. La tuve mucho cariño y ella me tuvo muchísimo...", escribió el imitador en su perfil de Twitter.

El periodista Javier Cárdenas también lloró la pérdida de Mairena: "Leo que nos ha dejado la enorme Carmen de Mairena. Todos aquellos que la conocisteis personalmente sabréis el enorme corazón que tenia (no he conocido a alguien como ella) divertida, inteligente y agradecida. Me quiso con locura, me lo demostró y me trataba como a un hijo", expresó.

Entre los famosos que dieron su último adiós se encuentran, además, la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Carla Antonelli, la periodista Pilar Eyre, la actriz Beatriz Rico o el periodista Nando Escribano.

Se nos fue la gran CARMEN DE MAIRENA. Una mujer q aunque sufrió muchísimo en la vida...siempre tiró para adelante cantando y con un humor digno de admirar. La tuve mucho cariño y ella me tuvo muchísimo... T echaremos de menos querida Carmen!!! Ahí arriba ya tienen EL PODERÍO... pic.twitter.com/MLfaHVEkY5 — Carlos Latre (@Carlos_Latre) March 22, 2020

Leo que nos ha dejado la enorme Carmen de Mairena. Todos aquell@s que la conocisteis personalmente sabréis el enorme corazón que tenia (no he conocido a alguien como ella) divertida, inteligente y agradecida!! Me quiso con locura, me lo demostró y me trataba como a un hijo... — Javier Cardenas (@_javiercardenas) March 22, 2020

Muere Carmen de Mairena, pionera activista LGTBI y de los espectáculos de transformismo: Se hizo popular gracias a la televisión tras una vida llena de penurias y persecución del franquismo en la que se erigió como defensora de derechos LGTBIQ+ #DEPhttps://t.co/dKJGtou1MO — Carla Antonelli /❤️ (@CarlaAntonelli) March 22, 2020

Ha fallecido Carmen de Mairena por causas naturales a los 86 años (1933-2020). Gracias por tantas risas!!!!! #DEP 💋🌹 pic.twitter.com/BR4J9DqAgM — Nando Escribano (@NandoEscribano) March 22, 2020

Se ha muerto Carmen de Mairena. Gracias por los buenos ratos que nos diste durante tantísimos años. La risa no se puede pagar porque no tiene precio. D.E.P. pic.twitter.com/6AEO7pHtTA — Beatriz Rico (@bearicoactriz) March 22, 2020