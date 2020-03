Coronavirus.- Prisión por incumplir el confinamiento en Reus y toser y escupir sobre personas

Según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), fue arrestado después de que entre el miércoles 18 de marzo y el día 22 accediera a varios establecimientos de la ciudad "sin ningún respeto" hacia los que estaban dentro o esperando.

Además, incumplió la orden de confinamiento "causando alarma entre la ciudadanía", y la causa está abierta por un delito de desobediencia grave, y la Fiscalía ha pedido su ingreso en prisión en la vista de este lunes.

NUEVE INCUMPLIMIENTOS

En el auto de prisión, consultado por Europa Press, se recoge que el detenido -que padece un trastorno- se saltó el confinamiento nueve veces, el miércoles 18 de marzo, el jueves 19 y el sábado 21.

Según el juez, el 19 de marzo a las 13.05 horas acudió a un supermercado de Reus y escupió y tosió sobre los empleados y clientes, y los productos alimentarios, "en estado agresivo contra los agentes de policía que se personaron en el lugar, resistiéndose asimismo a su detención".

Ese mismo día, a las 20.00 horas, manifestó a los agentes: "El virus ese no me afecta, os afectará a vosotros, a mí no porque con el alcohol que llevo encima lo mato".

La titular del Juzgado de Instrucción 2 de Reus justifica en su auto que, ante el estado de alarma por emergencia sanitaria, "la actitud renuente, obstructiva a cumplir las órdenes de confinamiento decretadas, no solo supone una desobediencia grave por su reiteración, sino que además y especialmente pone en peligro la salud o incluso la vida de las demás personas".

CONDUCTA "DESAFIANTE"

Tiene en cuenta de que el detenido ha mantenido "una conducta altamente desafiante, agresiva y de riesgo, al toser y escupir de forma expresa tanto a personas como a alimentos expuestos para que el resto de la población los pueda adquirir" y que aunque no se sabe si tiene el virus, toda persona actualmente tiene el riesgo de ser posible contagiador.

El detenido, en su declaración ante la jueza, ha negado los hechos y ha alegado que son una exageración de los agentes, y ha manifestado textualmente que si quiere hacer daño tiene armas en su casa y sale y se los carga "a todos".

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a este hombre de 37 años el sábado a las 19 horas en la calle Ample de Reus, cuando ya había sido denunciado hasta en siete ocasiones, y acumula una cincuentena de antecedentes policiales.

Al ser detenido estaba muy alterado y bajo los efectos del alcohol, y opuso mucha resistencia a su detención, ha informado la policía catalana.