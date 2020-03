Dua Lipa llora desconsolada ante la filtración de su nuevo álbum

Dua Lipa no gana para disgustos. Su esperado segundo disco, Future Nostalgia, se ha filtrado hace unas horas por internet. Su lanzamiento estaba previsto para el 3 de abril, pero debido a que se han filtrado todas sus canciones, ha decidido adelantar la fecha de salida al viernes 27 de marzo.

Ahora, la artista de Physical ha reaccionado a través de su cuenta de Instagram ante este imprevisto. Sin apenas contener las lágrimas y visiblemente afectada la cantante se dejaba ver sin tapujos. Unos hechos que sin duda han provocado que la cantante se encuentre hundida.

Sus fans no tardaron en reaccionar. "No puedo parar de llorar. Te queremos mucho", o "Todo va a estar bien", eran unos de los mensajes más repetidos por su seguidores, que no dudaron en apoyar a su ídolo en estos duros momentos.